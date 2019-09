Freyenstein

Sie hatten seit Januar dafür geprobt. Am Samstagnachmittag konnten die über 20 Laiendarsteller dann ihr Mittelalterschauspiel einem großen Publikum präsentieren. Mit dem Stück „Die Rückkehr“ knüpfte Autor Stefan Lischnewski an die Saga um den fiktiven Helden „Ritter Robert“, den er selbst verkörperte, an. Z...