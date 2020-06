Freyenstein

Das es auch dieses Jahr wieder ein Storchenpaar und drei Jungstörche in Freyenstein gibt, ist vor allem ihm zu verdanken. Thomas Koppermann hatte 2019 für die Tiere eine Nisthilfe gebastelt und auf dem Schornstein der Freyensteiner Marien-Kirche angebracht. „Manfred und Robert Engel haben mir dabei geholfen“, sagt Thomas Koppermann, der in seiner Freizeit als Bastler gerne handwerklich tätig wird.

Die Nisthilfe war nötig geworden, als das Nest im Juni 2018 vom Schornstein abgestürzt und die Jungtiere mit in die Tiefe gerissen hatte. Damals hatten alle Tiere das Unglück überlebt, das Nest künftiger Storchengenerationen sollte aber von einem solchen Schicksal verschont bleiben.

Robert Engel (r.) und Thomas Koppermann konnten die Plattform 2019 auf der Kirche anbringen. Quelle: privat

„Ich hatte mir nach dem Absturz gedacht, da muss wieder ein Nest hoch“, blickt Thomas Koppermann zurück. Immerhin seien die Störche ja eine Art Wahrzeichen für Freyenstein. Aus witterungsbeständigem Lärchenholz gebaut, bietet die Nisthilfe den Tieren nun eine sichere Basis. Allerdings waren zur Montage drei Versuche nötig gewesen. „Die Hebebühne war zu kurz“, erinnert sich Thomas Koppermann.

Wissenswertes zum Brut- und Zugverhalten

Die Montagen aber auch das leben der Störche hatten Thomas Koppermann und seine Tochter Larissa fotografisch festgehalten. Viele Motive sind vom Kirchturm aus aufgenommen worden. Informationen zum Brut- und Zugverhalten hatte sich der Freyensteiner von Storchenfreund Lutz Behrend aus Neu Biesen geholt. All das und die spektakulären Absturz- und Hilfsgeschichten, darunter auch Artikel aus der MAZ, sind nun in einem Bildband festgehalten worden.

Der Band umfasst 42 Seiten. Quelle: Christian Bark

Das Buch umfasst 42 Seiten. Grund für die Herausgabe war Thomas Koppermann zufolge das rege Interesse der Freyensteiner und anderer Leute an dem Storchennest. „Durch den Band können nun alle Interessierten Freude an unseren Storchenfamilien haben“, erklärt er. Ganz hinten befinde sich eine Liste, die fortgesetzt werden darf. Sie enthält Daten zur Ankunft und Brutzeit der Tiere.

Thomas Koppermann hat den band gemeinsam mit seiner Tochter Larissa gestaltet. Quelle: Christian Bark

Wegen der hohen Druckkosten liegt der Preis für ein Exemplar bei stolzen 25 Euro. „Fünf Euro davon werden aber in den Bau weiterer Nisthilfen fließen“, sagt Thomas Koppermann. So hatte er zuletzt eine für Wulfersdorf und Robert Engel in Freyenstein gebaut. Wer noch eine benötige, könne sich gerne bei ihm melden. „Ich kann mir auch vorstellen, ein Exemplar in der Bibliothek auszulegen oder eines zum Ausleihen zur Verfügung zu stellen“, sagt Thomas Koppermann.

Wer Interesse am Bildband oder eine Nisthilfe von Thomas Koppermann hat, kann sich bei ihm melden. Tel. 0172/2301819.

