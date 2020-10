Wittstock

Im vergangenen Jahr hatte die Firma Gawenda schon einmal eine Hecke am Freyensteiner Friedhofsgelände gepflanzt. Sie grenzt das Areal zum Containerplatz ab. Nun haben die Freyensteiner beim Heckepflanzen selbst Hand angelegt. 200 Buchen bilden jetzt eine natürliche Umfriedung zum Sportplatz.

„Wir hatten 15 fleißige Helfer dabei. Mehr hätten es auch gar nicht sein dürfen“, berichtet Freyensteins Ortsvorsteherin Christa Ziegenbein. Innerhalb von zwei Stunden sei die Aktion durchgeführt worden. Die Pflanzen hatte die Stadt Wittstock den Freyensteinern zur Verfügung gestellt.

200 Buchen wurden zur 63 Meter langen hecke gepflanzt. Quelle: Privat

„Bei der Ortsbegehung haben wir das Angebot vom Wittstocker Bürgermeister gerne angenommen“, sagt Christa Ziegenbein. Die Firma Gawenda habe zudem Wurzelgranulat zur Verfügung gestellt, die Freyensteiner Feuerwehr sei bei der Bewässerung der Pflanzen aktiv gewesen. Insgesamt 63 Meter Hecke wachsen jetzt an der Stelle an. Und es soll nicht die letzte Pflanzaktion in diesem Jahr gewesen sein, wie die Ortsvorsteherin betont.

Die Feuerwehr half beim Bewässern. Quelle: Privat

Für die Teilnahme am Wettbewerb „ Unser Dorf hat Zukunft“, bei dem Freyenstein in der vergangenen Woche den zweiten Platz belegt hatte, gab es 60 Krokuszwiebeln vom Landkreis Ostprignitz-Ruppin. „Die wollen wir die Tage am Todesmarschdenkmal verpflanzen“, kündigt Christa Ziegenbein an.

Von Christian Bark