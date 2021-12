Heiligengrabe

Eine Tagespflegeeinrichtung mit 14 Plätzen entsteht bei der Stiftung Diakonissenhaus Friedenshort in Heiligengrabe. Der „Tagestreff Eva – mitten im Leben“ wird voraussichtlich im März kommenden Jahres eröffnet.

Der Träger arbeitet bei dem Vorhaben mit dem Landkreis Ostprignitz-Ruppin im Rahmen des „Pakt für die Pflege“ zusammen. Der Landkreis stellt einen entsprechenden Fördermittelantrag für Investitionskosten beim Land. Hinzu kommen Eigenmittel der Stiftung Diakonissenhaus Friedenshort.

Tagespflegeeinrichtung entsteht bei Stiftung Diakonissenhaus Friedenshort Heiligengrabe

Der Bedarf an Pflegeangeboten ist ungebrochen. Aktuell gibt es in Deutschland vier Millionen Pflegebedürftige. „Der Bedarf wird bis 2030 auf sechs Millionen ansteigen“, sagt Stephan Drüen, Einrichtungsleiter am Standort Heiligengrabe. In der Gemeinde Heiligengrabe existiert seit 2017 eine Tagespflege in Blumenthal. Die neue Einrichtung im Friedenshort wird die zweite in der Gemeinde.

Die Tagespflegeeinrichtung in der oberen Etage im „Haus Friede“ erhält auch eine Dachterrasse (links). Der Durchbruch ist bereits erfolgt. Quelle: Christamaria Ruch

Ursprünglich sollte die neue Tagespflegeeinrichtung schon 2020 an den Start gehen. „Wegen der Corona-Krise hatten wir das Vorhaben zurückgestellt“, so Drüen. Auch jetzt bleibt er verhalten optimistisch: „Die Corona-Krise ist ein echtes Problem für Tagespflegeeinrichtungen.“

Tagespflege in Heiligengrabe heißt „Tagestreff Eva – mitten im Leben“

Der „Tagestreff Eva – mitten im Leben“ zieht in die Räume der oberen Etage im „Haus Friede“ am Eva-von-Tiele-Winckler-Weg. Das gesamte Objekt ist barrierefrei erreichbar. In der unteren Etage befindet sich das Seniorenheim „Haus Friede.“ Derzeit laufen zwischen der Stiftung Diakonissenhaus Friedenshort und der Pflegekasse die Abstimmungen zum Pflegeschlüssel für die Tagespflegeeinrichtung.

Die Umbauarbeiten zum „Tagestreff Eva – mitten im Leben“ laufen seit Ende September, ausschließlich mit regional ansässigen Unternehmen. Die zukünftige Einrichtung umfasst eine Fläche von 234 Quadratmeter. Herzstück ist der große Aufenthaltsraum mit integrierter Küche.

Friedenshort-Haustechniker Manuel Krüger ist auf der Baustelle im Einsatz. Quelle: Christamaria Ruch

Tagespflege in Heiligengrabe wird 234 Quadratmeter groß

Von dort erfolgt der Zugang zu einer Dachterrasse; diese wird noch gebaut. Hinzu kommen weitere Räume für die Beschäftigung und Entspannung. „Wir möchten den Senioren hier eine schöne Abwechslung in der Woche bieten“, sagt Stephan Drüen. Sein Anspruch: „Der Treff lädt ein, dass sich Menschen hier begegnen und eine angenehme Zeit miteinander verbringen.“

Die Ausstattung der Räume ist modern, funktional und orientiert sich zugleich an den Bedürfnissen der Senioren. „Bei der Auswahl der Möbel haben wir die Bewohner unseres Seniorenheims einbezogen“, sagt Stephan Drüen.

Maurer Thomas Pilgrim baut Estrich in einem zukünftigen Praxisraum ein. Quelle: Christamaria Ruch

Nutzer für Praxisräume für medizinische Dienstleistungen in Heiligengrabe gesucht

Auf derselben Etage entstehen derzeit 167 Quadratmeter Praxisräumen für medizinische und therapeutische Dienstleistungen. Nutzer werden noch gesucht. „Wir vermieten die Räume, auch als Praxisgemeinschaft“, so Stephan Drüen.

Dazu zählen etwa die Bereiche Physiotherapie und Logopädie. Der Friedenshort steht dabei auch in enger Absprache mit der Gemeinde Heiligengrabe. Der Vorteil: Praxisnutzer könnten einen Kundenstamm aus dem Friedenshort übernehmen. Hinzu kommen potentielle Nutzer aus der Gemeinde Heiligengrabe.

Interessenten für einen Platz im zukünftigen „Tagestreff Eva – mitten im Leben“ können sich bei der Stiftung Diakonissenhaus Friedenshort in Heiligengrabe telefonisch unter 033962/6 81 22 oder 6 81 17 informieren. Einrichtungsleiter Stephan Drüen steht für Nachfragen für die Praxisräume telefonisch unter 0173/2 37 03 66 bereit.

Von Christamaria Ruch