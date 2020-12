Freyenstein

Auf dem Friedhof in Freyenstein sind zwei Veränderungen geplant. Eine davon soll voraussichtlich bereits zu Beginn des kommenden Jahres umgesetzt werden. Dabei geht es um den Hauptweg, der sich in U-Form von einem Eingang zum anderen zieht und an der Querspange an der Friedhofshalle entlang führt.

Weg ist etwa 160 Meter lang

Dieser Weg soll auf seiner gesamten Länge – etwa 160 Meter – mit einer drei Meter breiten sogenannten wassergebundenen Decke versehen werden. Dabei handelt es sich um einen Belag aus einem Mineralgemisch, das Regenwasser durchlässt, aber dennoch gut und sicher zu begehen ist.

Den Bau eines solchen Weges kündigte Frank Wilcke, Sachgebietsleiter Tiefbau, in der Stadt Wittstock am Montag an. Er nahm an einer Begehung des Friedhofes am Rote-Mühle-Weg teil. Mit dabei waren außerdem Wittstocks Ordnungsamtsleiter Holger Schönberg, Freyensteins Ortsvorsteherin Christa Ziegenbein und ihre Stellvertreterin Dagmar Finke.

Vor-Ort-Besichtigung in Wittstock

Es ging darum, sich einen ähnlich befestigten Weg auf dem Friedhofsareal in Wittstock

Begehung auf dem Friedhof am Rote-Mühle-Weg in Wittstock. Nach diesem Vorbild soll der Weg auf dem Friedhof in Freyenstein hergestellt werden. Wittstocks Ordnungsamtsleiter Holger Schönberg, Freyensteins Vize-Ortsvorsteherin Dagmar Finke, Frank Wilcke, Sachgebietsleiter Tiefbau in Wittstock, und Freyensteins Ortsvorsteherin Christa Ziegenbein (v.l.). Quelle: Björn Wagener

exemplarisch direkt vor Ort anzuschauen. Dass auf dem Friedhofsweg in Freyenstein Handlungsbedarf besteht, war bereits bei einer Begehung mit Bürgermeister Jörg Gehrmann Anfang September festgestellt worden, wie Christa Ziegenbein am Montag berichtete.

Damals war zunächst noch davon ausgegangen worden, den Weg zu pflastern.

Solide und ökologisch sinnvoll

Doch eine wassergebundene Decke sei nicht nur kostengünstiger herzustellen, sondern auch „solide und ökologisch sinnvoll, weil das Wasser direkt durchsickern kann“, wie Frank Wilcke sagt. Auf einem Pflasterweg hingegen würde das Wasser zwar ablaufen, aber womöglich die Randbereiche ausspülen. Deshalb seien gepflasterte Wege auf Friedhöfen ohnehin die Ausnahme. „In Freyenstein ist der Weg auf dem Friedhof wirklich nicht mehr gut. Und es ist uns natürlich sehr wichtig, dass die Menschen ihn sicher begehen können“, sagt Holger Schönberg.

Neben dem Weg soll auf dem Friedhof in Freyenstein noch ein anderes Projekt angeschoben werden, das aber etwas mehr Zeit in Anspruch nehmen wird, bis es umgesetzt ist.

Für pflegeleichte Erdgräber

Dabei geht es um eine Art der Erdbestattung, die besonders pflegeleicht sein soll. Das Besondere:

Pflegeleichte Gräber auf dem kirchlichen Teil des Friedhofes am Rote-Mühle-Weg in Wittstock. In ähnlicher Weise könnten Gräber in Freyenstein künftig gestaltet werden. Quelle: Björn Wagener

Die Gräber sind allein an den Grabsteinen zu erkennen. Statt der herkömmlichen pflegebedürftigen Grabbepflanzung gibt es nur eine schlichte Rasenfläche. Sie kann vergleichsweise einfach in Schuss gehalten werden.

So wurde die Begehung am Montag auch dafür genutzt, verschiedene Möglichkeiten der Bestattung und Grabgestaltung auszuloten. Auf dem kirchlichen Teil des Friedhofes am Rote-Mühle-Weg findet sich bereits ein Areal für Erdbestattungen, das in seiner Schlichtheit den Vorstellungen der Freyensteiner sehr nahe kommt.

Details noch zu klären

Wie diese Gräber in Freyenstein künftig tatsächlich aussehen werden, muss noch im Detail im Ortsbeirat geklärt werden, wie Christa Ziegenbein sagt. Da geht es zum Beispiel darum, ob etwas Grabschmuck direkt am Stein erlaubt werden soll oder auch, ob die jeweiligen Grabflächen erkennbar abgegrenzt werden sollten oder nicht.

Insgesamt 96 Bestattungen gab es 2019 auf den Friedhöfen in der Kernstadt Wittstock – 75 davon auf der Ruhestätte am Rote-Mühle-Weg, 21 an der Rosa-Luxemburg-Straße.

Trend geht weiter zur Urnenbestattung

Der Trend gehe nach wie vor stark in Richtung Urnenbestattung, wie Holger Schönberg bestätigt. Denn dort ist der Pflegeaufwand vergleichsweise gering. Die schlichten Erdgräber, die in Freyenstein anvisiert werden, sollen jenen Menschen entgegen kommen, die ähnlich wenig Pflegeaufwand für ihr Grab verursachen, aber nicht kremiert werden möchten.

Von Björn Wagener