Fretzdorf

„Wir können noch eine Weile durchhalten“, sagt Geschäftsführer Stefan Ciaciuch vom Fruchtwarenhandel in Fretzdorf mit Blick auf die Corona-Krise. Wenngleich dem Unternehmen mit Beginn der Corona-Krise im Frühjahr 2020 die gewohnten Abläufe über Nacht verloren gingen. Die Umsätze brachen seitdem um 50 Prozent ein.

Stefan Ciaciuch trägt in seinem Unternehmen Verantwortung für 65 Mitarbeiter. Auch wenn die gesamte Belegschaft seit einem Jahr auf Kurzarbeit in Höhe von 30 bis 40 Prozent gesetzt ist, läuft das Geschäft abgespeckt weiter.

Ciaciuch nutzt in der Krise die finanziellen Mittel der Kurzarbeit und erhielt im April vergangenen Jahres die Corona-Soforthilfe des Bundes. „Ich bin glücklich, wenn am Ende der Krise unterm Strich eine schwarze Null für uns stehen bleibt“, sagt er.

Fruchtwarenhandel Ciaciuch in Fretzdorf nutzt die Kurzarbeit für seine Belegschaft

Der 46-Jährige hat seinen Mitarbeitern Coronageld gezahlt, um deren Verluste aus der Kurzarbeit auszugleichen. Die laufenden Kredite des Fruchtwarenhandels bedient Ciaciuch nun aus privater Hand.

Und: „Wir haben immer sehr gut gewirtschaftet und niemals Kapital aus der Gesellschaft entnommen.“ Somit sieht die Bilanz nach dem ersten Corona-Jahr trotz Einbußen gut aus. „Wir können die Verluste noch eine Weile kompensieren“, sagt er.

Seit 1991 ist das Unternehmen am Markt. Erst in Kyritz und seit 1994 im Gewerbegebiet in Fretzdorf – direkt an der Auffahrt zur Bundesautobahn 24. Der Fruchtwarenhandel beliefert in normalen Zeiten an wöchentlich sechs Tagen mehr als 600 Kunden zwischen Schwerin, Rostock, Neubrandenburg und Randlage Berlin.

20 Fahrzeuge verlassen im Normalfall nachts Fretzdorf und liefern an Kliniken, Krankenhäuser oder Hotels, Caterer und Einzelhandel.

28 Jahre wuchsen die Umsätze beim Fruchtwarenhandel – dann kam Corona

Seit seiner Gründung wuchsen die Umsätze 28 Jahre in die Höhe. „Nur 2010 gab es witterungsbedingt eine kleine Delle“, erinnert sich Stefan Ciaciuch. Damals gab es mehrere verregnete Wochenenden, die den Umsatz schmälerten. Derzeit sind aus dem Fuhrpark mit 20 Fahrzeugen 30 Prozent abgemeldet. Zwei neue Lkw sind noch nicht einmal angemeldet.

Das Unternehmen gründete sich 1991 in Kyritz und ist seit 1994 im Gewerbegebiet in Fretzdorf ansässig. Quelle: Christamaria Ruch

Die Lieferung für Gastronomie und Hotellerie fiel im ersten Lockdown komplett weg. Nach der Öffnung im vergangenen Mai gingen die Restaurants und Hotels mit „vorbildlichen Hygienekonzepten an den Start“, lobt Stefan Ciaciuch. Nun sind diese seit November wieder geschlossen.

Er hofft für seine Kunden, dass sie die Krise überleben: „Die Hoffnung stirbt zuletzt, viele Gastronomen wollen noch weiter aushalten.“ Wegen all dieser Einschränkungen hat der Fruchtwarenhandel seine Hauptliefertage von sechs auf drei halbiert.

Kosten und Umsätze im Missverhältnis

Der Spagat: Die Kosten können nicht im gleichen Maße reduziert werden wie die Umsätze. „Die Kühlung eines halbvollen Lagers verbraucht mehr Energie als bei einem vollen Lager“, zählt Stefan Ciaciuch ein Beispiel auf. Denn Luft lässt sich schwerer kühlen als Ware.

Die Belegschaft arbeitet seit einem Jahr in zwei Teams, diese begegnen sich auch nicht beim Schichtwechsel. Es herrscht Maskenpflicht im Unternehmen. Corona-Schnelltests werden den Mitarbeitern einmal wöchentlich angeboten. „Es war schwierig, die richtigen Tests zu beschaffen“, so Ciaciuch.

Der Lagerlogistiker Enrico Peters hat im Fruchtwarenhandel seine Ausbildung absolviert und ist seit zwölf Jahren Schichtleiter. Quelle: Christamaria Ruch

Beide Mitarbeiterinnen in der Buchhaltung haben schulpflichtige Kinder im Grundschulalter und müssen immer wieder das Homeschooling begleiten. „Ich kämpfe dort um jede Stunde, denn die Frauen sind nicht zu ersetzen“, sagt er.

Homeoffice scheitert an technischer Infrastruktur in Fretzdorf

Das Arbeiten im Homeoffice hat das Unternehmen probiert und wieder fallen gelassen. „Die technische Infrastruktur in Fretzdorf gibt das noch nicht her“, so Ciaciuch. Fretzdorf sollte bereits 2020 Glasfaseranschlüsse erhalten, nun steht für die Erschließung dieses Jahr im Raum.

Glasfaserkabel haben den Vorteil, dass sie sehr hohe Übertragungsraten und somit sehr schnelle Internetverbindungen ermöglichen.

Kritik an der Corona-Salamitaktik der Politik

Stefan Ciaciuch ist froh, dass sich im Unternehmen bisher kein Mitarbeiter mit dem Coronavirus angesteckt hat. „Die Menschen sind doch sensibilisiert und halten sich an die Auflagen“, sagt er.

Dennoch beobachtet er viele Corona-Nebenwirkungen: „Die Leute haben die Nase voll und schlechte Laune. Und mir missfällt, dass es alle Informationen seitens der Politik nur scheibchenweise gibt.“

Wenngleich der Fruchtwarenhandel seine Liefertouren kurzfristig anpassen kann, steht für Stefan Ciaciuch schon jetzt fest: „Nach der Corona-Krise brauchen wir mindestens fünf Jahre, um die Umsätze aus der Zeit davor zu erreichen.“

Von Christamaria Ruch