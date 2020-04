Corona-Krise: Massive Umsatzeinbrüche beim Fruchtwarenhandel Ciaciuch in Fretzdorf

Fretzdorf

Mehr als die Hälfte des Umsatzes ist aktuell beim Fruchtwarenhandel Ciaciuch in Fretzdorf weggebrochen. Die Corona-Krise hat das Unternehmen kalt erwischt. „Die Dynamik ist schwer absehbar, jeden Tag orientieren wir uns neu“, sagt Geschäftsführer Stefan Ciaciuch.

Seit 1991 ist das Unternehmen am Markt. Erst in Kyritz und seit 1994 im Gewerbegebiet in Fretzdorf – direkt an der Auffahrt zur Bundesautobahn 24. Der Fruchtwarenhandel beliefert mehr als 600 Kunden zwischen Schwerin, Rostock, Neubrandenburg und Randlage Berlin an sechs Tagen pro Woche. 20 Fahrzeuge verlassen im Normalfall zwischen 22 Uhr und 4.30 Uhr Fretzdorf und liefern an Kliniken, Krankenhäuser oder Hotels, Caterer und Einzelhandel.

Abnehmer in Gastronomie und Hotellerie fallen komplett aus

„In der Lieferung für Gastronomie und der Hotellerie sind die Umsätze jetzt wegen der Corona-Krise komplett zusammengebrochen, weil alles geschlossen ist“, sagt Stefan Ciaciuch. Auch die Schulspeisung und Caterer fallen nahezu aus. „Ein Caterer, der sonst täglich 5000 Essen anbietet, hat jetzt nur noch 400 auf der Liste“, so der 45-Jährige. Essen auf Rädern erlebt derzeit eine gute Nachfrage. Auch weil viele geschlossene Gaststätten nun auf den außer-Haus-Verkauf setzen.

15 Tonnen Abfall in einer Woche

Beim Fruchtwarenhandel Ciaciuch zählen innerhalb einer Woche schon 15 Tonnen Ware zum Abfall. Vor einer Woche erhielt der Tierpark in Perleberg eine Tonne Gurken als Futterspende. So schnell, wie sich wegen der Corona-Pandemie derzeit die Bestimmungen und Einschränkungen ändern, „können wir nicht umstellen“, räumt Stefan Ciaciuch ein. Die Ware kommt bis aus Spanien nach Fretzdorf und das dauert bis zu fünf Tage.

Aktuelle Lage bereitet schlaflose Nächte

„Die Saison in der Gastronomie geht von Ostern bis Oktober, jetzt standen alle in den Startlöchern, doch es ist alles weggebrochen“, so Ciaciuch. Im Sommer klettert gerade der Anteil der Lieferungen für die Gastronomie auf 50 bis 60 Prozent des Gesamtumsatzes beim Fruchtwarenhandel. Da macht das Unternehmen eine halbe Million Euro mehr Umsatz als im Winter. Die aktuelle Lage bereitet dem Geschäftsführer deshalb viele schlaflose Nächte.

Kurzarbeit in allen Bereichen des Unternehmens

Seit 16. März gibt es Zugangsbeschränkungen zum Unternehmen. Kunden dürfen nur noch bis zur Kasse im Eingangsbereich, aber nicht mehr in das Lager. Über Schleusen werden die Waren abgeholt. Seit 17. März sind 50 Prozent der gut 65 Mitarbeiter in Kurzarbeit mit 25 bis 100 Prozent ihrer Arbeitszeit. „Die Kurzarbeit umfasst alle Bereiche.“

Mitarbeiter Martin Groß bringt über eine Schleuse eine Warenlieferung für einen Selbstabholer aus dem Lager hinaus. Kunden dürfen jetzt nur noch bis zur Kasse das Gebäude betreten. Quelle: Christamaria Ruch

Jetzt arbeitet die Belegschaft in zwei Teams, diese begegnen sich auch beim Schichtwechsel nicht. „Um die Ansteckungsgefahr untereinander zu minimieren“, sagt der Geschäftsführer.

Mitarbeiter schützen heißt, das Unternehmen schützen

„Der Schutz unserer Mitarbeiter ist sehr wichtig, damit schützen wir auch das Unternehmen.“ Vor einem Monat fand die alljährliche Hygieneschulung in der Firma statt. „Wir mussten jetzt gar nicht mehr viel anpassen, weil wir ohnehin hohe Hygienestandards haben.“

Sechs Liefertouren fallen weg, Fahrzeuge werden abgemeldet

Auf 20 Touren ist die Fahrzeugflotte unterwegs. Sechs Touren fallen derzeit komplett weg; sie sind auf andere verteilt. Sieben Fahrzeuge meldet Ciaciuch jetzt ab. Bestellungen werden bis 20 anstatt 22 Uhr angenommen. Samstags wird derzeit keine Ware mehr ausgeliefert. „Wir haben die Touren umgestellt und angepasst“, sagt Stefan Ciaciuch. Und: „Kein Kunde beschwert sich darüber, auch kein Mitarbeiter, alle zeigen Verständnis, das schweißt zusammen.“

Der Fuhrpark beim Fruchtwarenhandel Ciaciuch umfasst 20 Fahrzeuge. Davon werden jetzt sieben abgemeldet, weil sechs Touren weggefallen sind. Quelle: Christamaria Ruch

Erntehelfer fehlen bei der Spargelernte, die Preise werden stark ansteigen

Mit Sorge blickt Stefan Ciaciuch auf die Ernte und das Angebot bei Spargel, Erdbeeren und Kirschen. „Das sind alles arbeitsintensive Abläufe, Erntehelfer aus dem Ausland dürfen nicht mehr einreisen und die Preise werden wegen des zu erwartenden geringen Angebots stark ansteigen.“ Überall fehlen Erntehelfer.

Staatliche Soforthilfen sind wichtig

Der Geschäftsführer setzt auf die staatlichen Soforthilfen. Kurzarbeit oder das Stunden von Krediten helfen ebenfalls durch die Krise. „Jeder Euro, den wir jetzt sparen, kann am Ende helfen. Mehr denn je gilt: Wer die Kosten in den Griff bekommt, wird überleben.“

Dank und Kritik an die Politik

„Mein Dank geht an die Politik, dort wird aktuell das Beste gegeben, auch wenn das nicht jedem passt. Das radikale Handeln halte ich für notwendig“, sagt Stefan Ciaciuch. Gleichzeitig kritisiert er: „Ich werfe der Politik vor, dass sie systemrelevante Bereiche wie die Medikamentenproduktion in den vergangenen Jahren ausgelagert hat. Diese Globalisierung fällt uns auf die Füße.“

Umsatzeinbußen bleiben ein Thema für die nächsten Monate

Stefan Ciaciuch geht davon aus, dass sich der Umsatz in seinem Unternehmen auch in der nächsten Zeit bei 40 Prozent des normalen Umsatzes einpendelt. Vorausgesetzt, dass keine neuen Beschränkungen erlassen werden. Trotz allem blickt Stefan Ciaciuch positiv nach vorn. „Es wird ein Leben nach Corona geben.“

Von Christamaria Ruch