Wittstock

Großer Frühjahrsputz am Samstag in Wittstock: An vielen Orten in der Stadt und den Ortsteilen packten fleißige Hände mit an, um den Winterschmutz zu beseitigen

André Linke an der Rosenbepflanzung auf der Verkehrsinsel am Ortsausgang Wittstock in Richtung Babitz. Gemeinsam mit seiner Frau Anett sorgte er für Ordnung. Quelle: Björn Wagener

– unter anderem auf dem Bahnhofsparkplatz; auf dem Hof hinter dem alten Zollhaus am Gröper Tor sowie am Wall oder auf der Verkehrsinsel am Wittstocker Ortsausgang in Richtung Babitz.

Wittstock: Einsatz auf der Verkehrsinsel

Dort säuberten und entkrauteten André und Anett Linke die Rosenbepflanzung. „Uns ärgerte

Nach dem Frühjahrsputz am Samstag in Wittstock waren die Helfer im Rathaus zu Gulaschsuppe eingeladen. Quelle: Björn Wagener

dieser Zustand jedes Mal, wenn wir hier vorbeikamen“, sagte André Linke. Auch auf dem Marktplatz wurden Kippen aufgesammelt. Im Rathaus gab es gegen Mittag Gulaschsuppe für die Helfer.

Von Björn Wagener