Sewekow

Eigentlich hätte er ja schon im April stattfinden sollen. Das war den Sewekowern aber wegen des noch verhängten Corona-Lockdowns zu heikel. Doch aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Deshalb holten rund 40 Dorfbewohner und Gäste den Arbeitseinsatz am Samstag als eine Art „Sommerputz“ nach.

Bereits am Freitag wurde hier und da gewerkelt. Am Samstag legten die Sewekower dann richtig los. „Es ist nicht nur schön, dass wir uns mal alle wieder treffen können, es entsteht dabei auch gleich etwas Sinnvolles“, sagte Sewekows Ortsvorsteher Martin Schäfer.

Zur Galerie 40 Sewekower brachten ihr Dorf mit etwas Verspätung im Sommer auf Vordermann. Auch Badestellen wurden aufgehübscht.

Schwerpunkte waren neben dem Außenbereich der Max-Schmeling-Halle auch der Spielplatz am Brink, der Springbrunnen, das Feuerwehrgerätehaus, das Kriegerdenkmal an der Kirche sowie die Badestellen am Langhagensee. Außerdem wurde der Wanderweg am Rodelberg in Schuss gebracht.

Auch jene am Vogelberg wurde mit frischem Sand bestückt. Unterstützt wurde der Einsatz mit Technik durch Claas Boesenkool und die Familie Valeske. Die Firma Baumec hatte den Kies zur Verfügung gestellt, die Stadt Wittstock Kies und Arbeitsaufwand bezahlt.

Die Badestelle am Vogelberg wurde aufgesandet. Quelle: Christian Bark

Die Kneipp-Anlage am Werdelweg befreiten Norbert Hirschmüller und Ernst-August Bruhn vom Schlamm. „Wir haben sie vor etwa zehn Jahren an dieser Quelle, die in den Langhagensee führt, angelegt“, informierte Martin Schäfer. Neben einheimischen Helfern waren auch Verwandte von außerhalb dabei. So etwa Antje Sikorra und ihr Sohn Max aus Berlin.

Sewekow plant viel für den Sommer

Zur Belohnung gab es für die fleißigen Helfer Suppe und Bockwurst, die in der Gaststätte am Donnerberg zubereitet wurde. Essen spendierte der Heimatverein, die Getränke der Ortsvorsteher. Und der Ort hat demnächst noch mehr vor.

Martin Schäfer vor der Kneipp-Anlage. Quelle: Christian Bark

Demnächst sollen laut Martin Schäfer dauerhafte Geschwindigkeitsanzeigetafeln im Dorf errichtet werden, um Raser zu Besinnung zu bringen. Sie werden je zur Hälfte von den Sewekowern und der Stadt Wittstock bezahlt. Am 25. Juli liest Wladimir Kaminer in Sewekow. Ferner ist für den 8. August ein Improtheater mit Chady Seubert angesetzt, am 26. August ist ein niederdeutsches Programm mit Moderator Yared Dibaba geplant und am 28. oder 29. August wollen sich Sewekower und Zempower unter einer Linde nahe dem versunkenen Ort Muckendorf zum Picknick treffen. Ein Minigolf-Tournier der Fünf-Sterne-Region soll im September stattfinden, wie Martin Schäfer ankündigte..

Von Christian Bark