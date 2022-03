Wittstock

Wo die Tage länger und wärmer werden und wo nächste Lockerungen der Corona-Maßnahmen erwartet werden, erwacht auch die Röbeler Vorstadt in Wittstock aus ihrem Winterschlaf. Wobei, geschlafen hat hier den Winter über trotzdem keiner. Mit Lesungen, Nachbarschaftskochen, Kartenspielrunden und weiteren kreativen Einfällen war auch in der dunklen Jahreszeit viel los.

So richtig in die neue Saison gestartet werden soll am kommenden Samstag aber mit einem großen Frühjahrsputz im Quartier. Den hatte es die vergangenen zwei Jahre in der Form wegen Corona nicht gegeben. „Jeder, der sich dem Wohngebiet verbunden fühlt, kann mitmachen“, sagt Quartiersmanagerin Lissy Boost von der Volkssolidarität. Die Aktion findet zwischen 10 und 16 Uhr in der gesamten Röbeler Vorstadt statt. Auf Helfer warten ein Imbiss, Kuchen und Getränke. Schwerpunkte sind das Gebiet rund um den Quartierstreff in der Clara-Zetkin-Straße 7, wo ab 10 Uhr auch Treffpunkt ist, die Spielplätze sowie der Dossegarten.

Auch im Dossegarten findet am 26. März der Frühjahrsputz statt. Quelle: Christian Bark

Der Gemeinschaftsgarten nahe der Friedrich-Ludwig-Jahn-Straße 52, der Teil des Quartiersprojekts ist und längst nicht nur Anwohner der Röbeler Vorstadt lockt, wird derzeit ebenfalls wieder auf Vordermann gebracht. „Wir machen Platz im Garten für den Osterhasen“, sagt Lissy Boost. Der soll am 14. April im Garten und im gesamten Wohngebiet vorbeischauen und Pixi-Bücher sowie andere Überraschungen verteilen.

Osterferienprogramm gut nachgefragt

Zuvor findet im Dossegarten ein Osterferienprogramm statt, das unter anderem Quartiersmanagerin und Gartenbetreuerin Cathleen Riewe mit organisiert hat. Dabei soll der Garten erkundet werden, etwa mit Tablet-Computern vom Team „Clever Altern“, wobei über eine App Pflanzen erkannt werden sollen. „Das Gewächshaus wird bepflanzt, wir beschäftigen uns mit dem Thema Bienen und färben gemeinsam Eier“, kündigt Cathleen Riewe an. Das Programm vom 11. bis 14. April sei bereits gut nachgefragt, Interessierte könnten sich aber auf eine Warteliste setzen oder gleich für das Sommerferienprogramm vormerken lassen.

Cathleen Riewe (l.) und Lissy Boost freuen sich über weitere Paten für die Hochbeete. Quelle: Christian Bark

Das Thema Imkern soll in diesem Jahr eine besondere Rolle spielen. Einerseits, weil Imker Markus Volkmann seinen Bienenkasten wieder im Garten aufstellen wird, andererseits weil das Wittstocker Gymnasium dort wahrscheinlich eine Bienen AG gründen möchte. Weiterhin wird der Gemeinschaftsgarten von der Schulgarten AG der Waldring Grundschule sowie der Tagesstätte der Arbeiterwohlfahrt (Awo) genutzt.

Naturüberweg aus Wittstocker Sozialraumbudget finanziert

Zum rund 4000 Quadratmeter großem Dossegarten, der seit 2018 betrieben wird, ist zuletzt ein rund 1200 Quadratmeter großes Gartengrundstück hinzugekommen. Beide auseinanderliegenden Flächen konnten nun über einen Naturüberweg aus Holz verbunden werden. „Dieser wurde aus dem Sozialraumbudget der Stadt Wittstock finanziert“, erklärt Lissy Boost. Beide Grundstücke und der Weg grenzen nahe an die Dosse.

Der Dossegarten ist bereits österlich geschmückt. Quelle: Christian Bark

Weiterhin wird das gesamte Quartiersprojekt inklusive Garten von der Wohnungsverwaltung GWV unterstützt, die etwa Betriebskosten übernimmt. Sachmittel und auch das neue Gartenhäuschen im zweiten Garten sind aus Mitteln der Deutschen Postcode Lotterie finanziert worden. Die Quartiersförderung, die zum Großteil von der Deutschen Fernsehlotterie kommt, läuft demnächst aus. „Wir sind deshalb unbedingt auf der Suche nach neuen Förderern, Programmen und Spendern“, sagt Lissy Boost.

Überhaupt seien Garten und Quartier offen für allerlei Kreatives. Denkbar wären Künstlerausstellungen oder Konzerte. Ziel sei es, Themenfelder wie Natur, Nachhaltigkeit, Nachbarschaft, soziales Engagement und Kultur zusammenzubringen. Öffentlichkeitswirksamkeit ist laut Lissy Boost sehr wichtig für das Projekt, das in der Stadt und der Region noch bekannter werden sollte. So nimmt der Dossegarten am 7. und 8. Mai, 11. und 12. Juni sowie 10. und 11. September wieder am „Tag der offenen Gärten“ teil. Im Juni will das Quartier das vierjährige Bestehen des Gartens feiern, wie Lissy Boost informiert.

Kontakt zum Quartiersmanagement unter Tel. 0152/54647383. Mehr unter: www.roebelervorstadt.de.

Von Christian Bark