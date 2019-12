Fünf Sterne für den Fünf-Sterne-Weihnachtsmarkt

Sewekow

„Der Regen wird ab sofort abbestellt“, sagte Moderator Günter Lutz am Samstagnachmittag in Sewekow. Und als hätte er einen guten Draht zum Wettergott, verabschiedete sich tatsächlich das ungemütliche Wetter.

Der Fünf-Sterne-Weihnachtsmarkt legte am Samstag wieder Station in Sewekow ein. Dabei wählten die Veranstalter vom Heimatverein Sewekow erstmals das Gelände vor und in der Max-Schmeling-Halle.

30 Stände mit Handwerkskunst

„Wegen des großen Echos passt der Markt nur noch hierher“, sagte Heidi Schäfer vom Heimatverein. Mit von der Partie waren die Dörfer Berlinchen, Dranse, Schweinrich und Zempow. Zum 12. Mal stemmten die Dörfer den besonderen Markt. An mehr als 30 Ständen mit selbst gemachter Handwerkskunst sowie Süßem und Deftigen tummelten sich unzählige Besucher.

Mandy Grahl (l.) und Daniela Kerber teilten sich einen Stand. Getöpfertes, Gebasteltes und Süßes stand im Angebot. Quelle: Christamaria Ruch

„Das ist ein schöner Treffpunkt und die Atmosphäre ist sehr gut“, sagte Gabriele Neumann aus Wittstock. Die Familie ihrer Tochter Nancy Neumann aus Sewekow reihte sich auch mit einem Stand ein und bot Köstlichkeiten für den Gaumen und für das Auge an.

Frauen aus dem Osten können alles

Antje Kühn zeigte wieder ihre Qualitäten am Waffeleisen Marke Eigenbau. Erstmals an ihrer Seite stand Simone Jahnke. „Alle fünf Minuten legen wir Holz nach und in zwei Minuten ist eine Waffel fertig“, sagte Antje Kühn. Sie war auf Regen eingestellt und hatte aus Leiter und Holz eine Überdachung gebaut. „Frauen aus dem Osten können alles“, sagte sie.

Jessica Lemke mag alte und umgebaute Dinge. Quelle: Christamaria Ruch

Mandy Grahl verkaufte Getöpfertes und Marmelade aus der Mosaikschule in Wittstock. Nebenan kamen die selbst gemachten Seifen, Engel oder Herzenswärmer von Daniela Kerber aus Berlinchen gut an. Auf ein Glas hatte sie geschrieben: Engel ohne Flügel nennt man Mama.

Etageren aus Sammeltassen

Eltern von Kindern aus der Kita „Regenbogen“ aus Berlinchen landeten einen Volltreffer. Aus den Gedecken von Sammeltassen bauten sie Etageren. „Ich mag alte Sachen, stehe auch selbst auf Flohmärkten“, sagte Jessica Lemke aus Babitz. Schon hatte sie sich zwei Etageren gesichert.

Elke Hartmann zeigte, wie Kerzen in Handarbeit getaucht werden. Quelle: Christamaria Ruch

In der Max-Schmeling-Halle drängelten sich beim Adventskonzert mit dem Wittstocker Blasorchester mehr als 200 Gäste und tranken Kaffee.

47 Kuchen gehen schnell weg

„Gestern hatte unser Ortsvorsteher noch gefragt, ob wir nicht zu sehr angeben, wenn wir 200 Plätze eindecken“, sagte Heidi Schäfer. Doch nicht nur die Plätze wurden Mangelware, auch die 47 Kuchen aus Sewekow gingen schnell weg.

Hand in Hand: Waffelbäcker Antje Kuehn (l.) und Simone Jahnke. Quelle: Christamaria Ruch

Eine eigens beim Heimatverein gegründete Arbeitsgruppe Deko hatte schon frühzeitig die Weichen für eine Wohlfühlatmosphäre geschaffen und alles liebvoll geschmückt. Und der Weihnachtsmann kam mit zwei Engeln aus Sewekow und nahm draußen im selbst gebauten Wohnzimmer Platz.

Von Christamaria Ruch