Für die Mosaikschüler war noch mal Weihnachten

Wittstock

Große Freude herrschte am Donnerstagnachmittag in der Mosaikschule in Wittstock. Schulleiterin Renate Hirsch empfing mit Lehrern und Schülern der Mittelstufe Heidi Schäfer und Renate Schwanz vom Heimatverein in Sewekow.

Die beiden Frauen übergaben eine Spende in Höhe von 200 Euro an den Förderverein der Schule. Diese Mittel stammen aus den Einnahmen des Fünf-Sterne-Weihnachtsmarktes im Dezember in Sewekow.

Eine Überraschung für die ganze Schule

„Das ist eine Überraschung für die ganze Schule“, sagte Renate Hirsch. Damit wird der Kauf eines weiteren Dreirads finanziert. Mit dieser Koordinierungshilfe trainieren die Mädchen und Jungen die Beweglichkeit ihrer Arme und Beine und schulen das Gedächtnis.

Diese Fahrzeuge sind bei den Kindern der Schule mit sonderpädagogischem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung sehr beliebt.

Von Christamaria Ruch