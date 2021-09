Fundhenne aus Wittstock sucht ihren Besitzer

Wittstock/Papenbruch

Das ist Sven Galle, dem Betreiber des Tierheims Papenbruch, in seiner 25-jährigen Laufbahn auch noch nicht untergekommen. Am Donnerstagabend ist in der Wittstocker Innenstadt in der Gröperstraße, Ecke Baustraße, eine Legehenne aufgefunden worden. „Das Tier wurde dabei fast überfahren“, berichtet Sven Galle.

Über die Polizei sei die Henne dann an das Tierheim vermittelt worden. Es ist die erste Fundhenne, die Sven Galle, mal abgesehen von beschlagnahmten Tieren, auf seinem Gehöft betreut. Weitere Besonderheiten seien mal exotische Echsen und eine Python gewesen.

Der Besitzer sich beim Tierheim melden Tel.: 03394/400160.

Von Christian Bark