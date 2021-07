Dranse

Der geplante Funksendemast in Dranse schlägt Wellen im Dorf. Bei einer Abstimmung am Mittwochabend wurden mehrere Punkte festgelegt: Erstens: Bei der Stadt Wittstock wird eine zeitnahe Informationsveranstaltung zum Thema beantragt – mit „konkreten Informationen über das Bauvorhaben der Telekom“. Dabei sollten der Dranser Ortsbeirat sowie ein Mitarbeiter der Telekom anwesend sein. Zweitens: „Wir sind gegen die Errichtung eines Funksendemastes auf dem Friedhof oder der privaten Gemarkung daneben.“ Drittens: „Wir sind für einen Mobilfunkmast, der eine deutlich verbesserte Handy-Telefonie mit sich bringt und zudem auch die Gemeindeteile Griebsee, Kuhlmühle und Walkmühle mit abdeckt.“

Über dieses Abstimmungsergebnis seien am Donnerstagfrüh bereits die Stadt Wittstock und Dranses Ortsvorsteher Karl Gärtner informiert worden. Das bestätigt Thomas Rudnick. Er ist der Vorsitzende des örtlichen Dorfclubs, der am Mittwochabend zu dieser Runde ins Bürgerhaus eingeladen hatte.

Hintergrund war die Tatsache, dass der Ortsbeirat auf seiner jüngsten Sitzung am 21. Juni das Vorhaben der Telekom unterstützte, einen Funksendemast im Ort aufstellen zu wollen. Dabei geht es um eine von der Telekom anvisierte Fläche am örtlichen Friedhof. Auf der Sitzung im Juni beschrieb Martin Bünning, Leiter des Amtes für Stadtentwicklung in Wittstock, das Vorhaben der Telekom dem Ortsbeirat.

Pro und kontra Funksendemast

Bereits auf dieser Sitzung hatte Thomas Rudnick seinen Wunsch geäußert, die Dranser in die Entscheidungsfindung pro oder kontra Funksendemast mit einbeziehen zu wollen. Genau dafür war die Veranstaltung am Mittwochabend gedacht. Unter dem Titel „Standort Mobilfunkmast“ sollten Meinungen zum Thema ausgetauscht werden.

So war es dann auch. Zwar waren unter den rund 15 Besuchern weder der Ortsvorsteher noch Vertreter der Telekom oder der Stadt Wittstock anwesend, aber eine zentrale Rolle spielten zwei Gäste: Andreas Girtzig und Christian Flack. Girtzig ist als Mitarbeiter eines Konkurrenzunternehms der Telekom fachlich gut aufgestellt und Flack konnte als Physiklehrer einen Diskussionsbeitrag leisten.

Wichtige Information fehlte in der Runde

Allerdings war auf der Zusammenkunft nicht bekannt, ob der Mast auf 5G-Technik ausgerichtet sein würde. So wurden Befürchtungen laut, dass das „für eine Region wie Dranse übertrieben“ sei, weil damit zwar die Übertragung von sehr großen Datenmengen ermöglicht werde, diese aber in dem dörflichen Umfeld gar nicht nötig sei. Das Telefonnetz hingegen würde sich mit 5G kaum verbessern, hieß es. Das 2G- und 4G-Netz wäre da geeigneter.

Auch wurden Befürchtungen laut, die elektromagnetische Strahlung, die von einem solchen Mast ausgehe, könnte gesundheitliche Schäden verursachen.

2G und 4G werden kommen

„Das ist Unfug“, teilt dazu Telekom-Sprecher Georg von Wagner mit, der zunächst aber grundsätzlich klarstellt: „Die Telekom wird am geplanten Mobilfunkstandort Dranse die Mobilfunkdienste 2G und 4G in Betrieb nehmen. Der Standort Dranse befindet sich aktuell noch in einem frühen Planungsstadium.“

Er werde aber eine Lücke im Mobilfunknetz schließen und sich in das Bestandsnetz einfügen. Die Planung eines Mobilfunknetzes sei „sehr komplex“, und die Standortsuche für einen Funkmast werde von vielen Faktoren beeinflusst.

Im städtischen Umfeld würden oft vorhandene Gebäude wie Hochhäuser genutzt, um dort Antennen zu installieren. Da es solche Immobilien im ländlichen Bereich nicht gibt, werden dort Stahlgitter- oder Betonmasten eingesetzt. Im Bereich der Stadt Wittstock gibt es einen ehemaligen Stahlgittermast der Polizei. Auch in Sewekow befindet sich ein Stahlgittermast. Ein Betonmast steht zum Beispiel nahe der A 24 in Höhe Heiligengrabe.

Noch nicht alle Fragen geklärt

Aufgrund des genannten frühen Planungsstadiums könne noch keine Aussage darüber getroffen werden, ob in Dranse ein Stahlgitter- oder ein Betonmast aufgestellt wird.

Die Reichweite von Mobilfunksendeanlagen sei ganz unterschiedlich. „Sie hängt sowohl von der Bevölkerungsdichte als auch von der Topografie und dem Pflanzenbestand ab. Im städtischen Bereich hat ein Mobilfunkstandort meist einen Radius von 300 bis 400 Metern – aufgrund der höheren Bevölkerungsdichte und der starken Bebauung. Im ländlichen Bereich kann er hingegen einen Radius von bis zu drei Kilometern haben“, erklärt von Wagner.

Auch dass die 5G-Technik den Handy-Empfang vor Ort kaum voranbringe, will er so nicht gelten lassen. „Bei 5G steht zwar die Breitbandversorgung im städtischen und ländlichen Bereich im Vordergrund. Durch den Einsatz und die Bündelung verschiedener Frequenzbänder erreichen wir aber nicht nur höhere Übertragungsraten, sondern auch eine bessere Netzabdeckung und damit Verfügbarkeit unseres Mobilfunknetzes.“

Tausende Forschungsarbeiten zu Mobilfunk

Zur befürchteten elektromagnetischen Strahlung sagt Georg von Wagner: „In Deutschland gibt es mehr Handys als Menschen – und keine einzige Meldung zu irgendeiner Form von Erkrankung durch Mobilfunk. Der Mobilfunk ist inzwischen eine sehr gut untersuchte Technik. Davon zeugen mehrere tausend Forschungsarbeiten.“

Die Einhaltung der Grenzwerte gewährleiste eine sichere Nutzung des Mobilfunks. Dabei stütze sich die Telekom auf das Urteil anerkannter Expertengremien der Weltgesundheitsorganisation (WHO) oder der Internationalen Strahlenschutzkommission (ICNIRP). „Die Grundlage für den sicheren Betrieb von Mobilfunkanlagen ist das in Deutschland geltende Schutzkonzept“, so Georg von Wagner. Dieses sieht Grenzwerte für den Mobilfunk vor, die in der 26. Bundesimmissionsschutzverordnung gesetzlich festgelegt sind.

Bundesnetzagentur bewertet jede Anlage

Als Basis dienen Grenzwertempfehlungen von internationalen und nationalen Expertengremien. Anhand derer werde jede Mobilfunkanlage von der Bundesnetzagentur bewertet und genehmigt – unabhängig vom eingesetzten Mobilfunkstandard.

Ob es in Dranse eine Informationsveranstaltung zum Thema Funksendemast mit einem Vertreter der Telekom geben wird, sei vorstellbar, aber noch nicht spruchreif, teilt dazu Martin Bünning mit.

Von Björn Wagener