Die Schlossstraße in Freyenstein bekommt langfristig einen Fußgängerüberweg. Eine sogenannte Querungshilfe als Überbrückung bis dahin lehnt der Ortsbeirat ab – mit dieser Begründung.

An dieser Stelle in der Schlossstraße in Freyenstein wird ein Fußgängerüberweg geschaffen. Quelle: Björn Wagener