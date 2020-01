Ein Zebrastreifen auf der Schlossstraße in Freyenstein ist der große Wunsch des Ortsbeirates. Der Leiter der Straßenverkehrsbehörde soll zu Vor-Ort-Termin geladen werden.

An dieser Stelle in der Schlossstraße in Freyenstein wünscht sich der Ortsbeirat einen Fußgängerüberweg. Quelle: Björn Wagener