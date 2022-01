Gadow

Das Geläut der Dorfkirche in Gadow ist wieder komplett. Es besteht aus zwei Glocken. Die bisher fehlende größere von beiden wurde neu gegossen und am Dienstag in den Kirchturm befördert. Das Prozedere verlief planmäßig und wurde von etlichen Dorfbewohnern verfolgt.

Die Regie führten dabei Thomas und Christopher Walter von der gleichnamigen Glockenläuteanlagen- und Turmuhren KG aus Luckau (Dahme-Spreewald). Sie hatten zuvor auch die neuen Joche für beide Glocken hergestellt und installiert. Der Glockentransport nach oben war aber für die Besucher der interessanteste Teil der Arbeit.

Glocke wird in Gadow mit einem Kran transportiert

Dafür rückte am Morgen ein Kran der Dachdeckerfirma S&K aus Wittstock an. Als die Glocke wenig später am Haken hing, schwebte sie von der Rückseite der Kirche aus einer Öffnung im Turm entgegen. Sie war extra etwas erweitert worden, damit die

Thomas Walter befestigt die Glocke am Haken des Krans. Quelle: Björn Wagener

Glocke hindurchpasst. Für die letzten Meter bis zum Joch musste ein Deckenbalken verschoben werden. Er liegt so auf der Mauer auf, dass das recht problemlos möglich war.

Mit einem Flaschenzug ging es für die Glocke dann bis zur Aufhängung. Das Ganze dauerte kaum eine Stunde. Anschließend folgten die elektrischen Anschlüsse für die Läuteanlage mit Magnetantrieb – für die erfahrenen Fachleute Routine.

Der Platz für die größere Glocke im Geläut war rund 80 Jahre lang leer geblieben, weil das damalige Exemplar Kriegszwecken hatte zugeführt werden müssen. Seither war in Gadow nur die kleinere Bronze-Glocke von 1933 zu hören.

Neue Glocke in Gadow wiegt rund 420 Kilogramm

Die neue besteht ebenfalls aus Bronze. Sie würde von der Glockengießerei Bachert in

Die Glocke schwebt dem Turm entgegen. Quelle: Björn Wagener

Neunkirchen (Baden-Württemberg) gegossen, wiegt rund 420 Kilogramm und hat einen unteren Durchmesser von etwa 90 Zentimetern. Neben einem Schriftzug, der auf die Kirchengemeinde Dosse-Brausebach hinweist, trägt sie eine Lutherrose; ein Signum der Herstellerfirma sowie die Inschrift „Selig sind die Friedfertigen“ aus der Bergpredigt (Matthäus 5) und das Datum „09.07.2009.“

An jenem Tag verzichtete die Bundeswehr auf die militärische Nachnutzung des einstigen russischen Truppenübungsplatzes nahe Gadow. Für die damaligen Mitstreiter der Bürgerinitiative Freie Heide, die seit 1992 genau darum gekämpft hatten, ist dieses Datum seither ein Gedenktag.

„Wir wollten mit der Inschrift auf der neuen Glocke der 1933 entstandenen kleineren Glocke etwas Antimilitaristisches entgegensetzen. Letztere trägt den Schriftzug ,Dem Feind zu wehren ward ich entsandt, 1917. Und Gott zu ehren, ich neu entstand, 1933’“, berichtet Michael Schetelich, Mitglied des Gemeindekirchenrates der evangelischen Kirchengemeinde Dosse-Brausebach.

Kosten in Gadow betragen rund 20.000 Euro

Die Kosten für die neue Glocke betrugen laut Michael Schetelich 10.000 Euro – inklusive aller

Die letzten Meter bis zum Ziel. Quelle: Björn Wagener

anderen Arbeiten rund um das Geläut, die Technik und Installation liegen die Ausgaben bei etwa 20.000 Euro. Beglichen wird diese Summe mit Hilfe einer Leader-Förderung; mit Mitteln der Landeskirche; des Fördervereins Dorfkirche Gadow und Eigenmitteln der Kirchengemeinde. Anlässlich der Erneuerung der Glocke soll es in Gadow zu einem späteren Zeitpunkt ein Gemeindefest geben.

Die Arbeiten rund um die Glocke und das Geläut sind Teil des gesamten Sanierungsplanes der Dorfkirche Gadow, die zu einem urbanen Zentrum gemacht werden soll.

Weitere Arbeiten in der Kirche Gadow laufen noch

Dazu gehören eine ganze Reihe von Arbeiten – Reparaturen an der Außenfassade; die Gestaltung des Umfeldes mit Obstbäumen; die Sanierung der Orgel; die Erneuerung der Fenster in der Apsis oder auch die Veränderung der dortigen Ausmalung. Einst waren in der Apsis die zehn Gebote zu lesen – später die Seligpreisungen. Künftig sollen beide Varianten für den Betrachter erkennbar sein. Bis Ende dieses Jahres sollen die Arbeiten an der Kirche abgeschlossen sein, so Michael Schetelich.

Von Björn Wagener