Gadow

Die Stadt Wittstock errichtet nach und nach Urnengemeinschaftsanlagen in den Ortsteilen – in vielen ist es schon geschehen. In diesem Jahr soll Niemerlang und 2022 Gadow folgen. Danach ist diese Reihenfolge geplant: Zempow, Groß Haßlow, Christdorf, Babitz und Goldbeck. Das teilt Wittstocks Ordnungsamtsleiter Holger Schönberg mit. Er war jüngst auf der Ortsbeiratssitzung in Gadow zu Gast, wo das Thema diskutiert wurde.

Um ihre Pläne umzusetzen, arbeitet die Stadt mit einer Landschaftsgärtnerin zusammen, die entsprechende Gestaltungsvorschläge macht. Dabei geht es darum, die jeweiligen örtlichen Gegebenheiten bestmöglich zu nutzen.

Ganz einfach begonnen

Bei der Gestaltung dieser Anlagen machte die Stadt eine Entwicklung durch. „Wir haben zunächst in ganz einfacher Weise damit begonnen. Es gab einen Stein und eine kleine Befestigung oder Zuwegung. Dazu wurden vier Eckpunkte gesetzt. Der Rest war Rasen“, so Holger Schönberg.

Später sei aus Ortsteilen der Wunsch geäußert worden, ob die Urnengemeinschaftsanlagen nicht etwas grüner und farbenfroher hergerichtet werden könnten. Das sei zwar möglich, aber dann müsse den Bewohnern vor Ort auch klar sein, dass der Pflegeaufwand höher wird.

Zuständig seien die jeweiligen Gemeindearbeiter. Jedoch haben sie gerade in den Sommermonaten eine Vielzahl von Einsatzgebieten – Stichwort Mäharbeiten. Wenn man sich für eine hochwertigere Bepflanzung entscheidet, brauche es die Unterstützung der Leute vor Ort. „Dann kann es nicht schaden, wenn jemand, der ohnehin auf dem Friedhof ist, auch dieser Anlage mal eine Kanne mit Wasser zukommen lässt.“

Anlage in Schweinrich als Vorbild

Generell sei man bemüht, neue Urnengemeinschaftsanlagen nicht am Rand eines Friedhofes zu platzieren, sondern vielmehr in die bestehende Gräber-Anordnung mit einzufügen. Als mögliches Gestaltungsbeispiel für Gadow könne die Anlage auf dem Friedhof in Schweinrich dienen, so Holger Schönberg.

Sie präsentiert sich mit einer Rasenfläche, deren ovale Form von einer Bepflanzung begrenzt wird, die auf einer Seite etwas weiter gezogen wurde. So schließt sie die Sitzbank mit in die Gestaltung ein. Wer dort Platz nimmt, kann zudem seinen Blick über das Friedhofsgelände schweifen lassen. Den Stein am oberen Rand der Anlage flankieren Rosen. Auf einer geraden Reihe von Steinplatten können Namensschilder der Verstorbenen angebracht werden.

Areal in Gadow wäre größer

Einige Gäste auf der Ortsbeiratssitzung kannten diese Gestaltung in Schweinrich bereits und zeigten sich davon sehr angetan. Würde die Urnengemeinschaftsanlage in Gadow in ähnlicher Weise hergestellt, würde sie wahrscheinlich aber größer angelegt werden. Der vorhandene Rhododendron könnte mit Rosen und Japanischer Kirsche ergänzt werden, schlug Holger Schönberg vor. Durch die unterschiedlichen Blühzeiten werde erreicht, dass lange Zeit im Jahr verschiedenste Blüten das Areal verschönern.

Das sind zunächst nur erste Vorschläge. Bei den Möglichkeiten der Gestaltung der Urnengemeinschaftsanlage in Gadow steht man noch am Anfang. Holger Schönberg gab sich auf der Sitzung aber zuversichtlich, dass auch künftig Mittel in den Haushalt eingestellt werden, um Urnengemeinschaftsanlagen in den Ortsteilen herzurichten. Diese Art der Bestattung werde auch in Wittstock oft in Anspruch genommen.

Von Björn Wagener