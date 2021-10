Am Freitagabend wollte eine Seniorin in Gadow ihren Ofen anzünden. Dabei gab es ersten Angaben zufolge eine Stichflamme, die Kleidung der Frau entzündete sich. Sie kam verletzt ins Krankenhaus.

84 Jahre alte Frau in Gadow durch Feuer verletzt

