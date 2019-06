Gadow

In den vergangenen sechs Jahrzehnten hat der Gadower Schützenverein so einiges durchlebt. Gründung und Neugründung, Nachwuchsmangel und verstärkte Sicherheitsvorschriften. Zum 60. Geburtstag des Vereins wurde am Pfingstsonntag aber vor allem gefeiert und das Positive gesehen.

„So ein Schützenverein ist das Herz eines Ortes und Gadow ist seit Jahren ein Schützenort“, sagte der CDU-Landtagsabgeordnete Jan Redmann. Er gehörte zu den zahlreichen Gratulanten beim Schützenfest.

Zur Galerie Zum 60. Geburtstag des Gadower Schützenvereins kamen zahlreiche Gratulanten. Für die Besucher wurde auf dem Schießplatz einiges geboten.

Die Ehre gab sich auch der Präsident des Landesschützenbundes, Gert-Dieter Andreas. Neben Lob, zum Beispiel für die jüngst modernisierten Anlagen, stimmte der Präsident aber auch nachdenkliche Worte an.

„Wir sind Sportler und gehören nicht in irgendeine kriminelle Ecke“, spielte er auf jüngste Kritik am Schießsport infolge von Attentaten an. Glückwünsche gab es auch von Wittstocks Stadtvertretern, Vizebürgermeisterin Dorothea Stüben und dem Vorsitzenden der Stadtverordnetenversammlung, Burkhard Schultz.

Landesschützenverbandspräsident Gert-Dieter Andreas hielt ein Grußwort. Quelle: Christian Bark

Und natürlich durften die vielen befreundeten Vereine nicht fehlen. Mit dabei waren unter anderem der Schützenverein aus Freyenstein, die Schützengilde aus Wusterhausen, die Wittstocker Schweden, die Schützengilde aus Linum, der Schützenverein Neustadt und die Privilegierte Schützengilde aus Wittstock.

Aus Wedel in Schleswig-Holstein waren Vertreter des dortigen Schützenvereins angereist. Wedel ist seit 1990 Partnerverein der Gadower. „Wir wollen unsere gemeinsamen Aktivitäten noch ausbauen“, kündigte Gadows Schützenpräsident, Jürgen Kontak, an.

Salutschüsse mit Kanonen durch die Wittstocker Schweden und die Linumer Preußen. Quelle: Christian Bark

Er zeigte nach Salutschüssen durch die befreundeten Vereine auch die neuen Anlagen. Für die Langwaffe gibt es auf vier Bahnen nun nicht mehr die klassische Scheibe, sondern jene in digitaler Form mit Messkästen dahinter.

„Wir gehen mit der technischen Entwicklung mit und freuen uns über positive Resonanz auch aus der Umgebung“, sagte Jürgen Kontak.

Dorothea Stüben probierte sich am Gewehr aus und traf ganz gut. Quelle: Christian Bark

Am Gewehr durften sich neben zahlreichen Besuchern auch Gert-Dieter Andreas und Dorothea Stüben ausprobieren. Zu ihrer Überraschung traf die Vizebürgermeisterin gar nicht mal so schlecht.

Außerdem wurden bei der Veranstaltung verdiente und ganz junge Schützen ausgezeichnet. „Wir sind dabei, unsere Jugendabteilung auszubauen“, sagte Jürgen Kontak stolz. Das mache Hoffnung für die nächsten 60 Jahre.

Von Christian Bark