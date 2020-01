Wittstock

Vertreter der Stadt Wittstock haben am Sonntag am Neujahrsempfang in Uetersen teilgenommen.

Neujahrsempfang in Uetersen. Quelle: Stadt Wittstock

Bei dem traditionellen Besuch in der Partnerstadt übermittelten Bürgermeister Jörg Gehrmann, Stadtverordnetenvorsitzender Burkhard Schultz sowie Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Wittstock die besten Wünsche für das neue Jahr.

Ehrenamt gewürdigt

Uetersens Bürgermeisterin Andrea Hansen sowie Bürgervorsteher Adolf Bergmann blickten in ihren Reden während des Neujahrsempfanges auf das vergangene Jahr zurück, gaben einen Ausblick auf Vorhaben in 2020 und würdigten das Engagement des Ehrenamtes.

Wittstocker Feuerwehrleute waren mitgereist. Quelle: Stadt Wittstock

Thematisiert wurde auch das 30-jährige Bestehen der Städtepartnerschaft, das in diesem Jahr in Wittstock gefeiert werden soll.

Gegenbesuch am Donnerstag

Bereits am Donnerstag, 16. Januar, kommt es zum Gegenbesuch. Dann werden die Uetersener Bürgermeisterin Andrea Hansen sowie Bürgervorsteher Adolf Bergmann beim Neujahrsempfang der Bürger der Stadt Wittstock sowie der Ortsteile in der Stadthalle zu Gast sein.

Von MAZ-online