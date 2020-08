Wittstock

Vor 14 Jahren ist die Firma Behälter-, Brandschutz- und Anlagentechnik (BBA) Müller am Standort Tannenkoppelweg in Wittstock ansässig geworden. Der Betriebslärm beim Prüfen und Montieren von Gasbehältern und Behälterpaletten hatte bei Anwohnern immer wieder für Unbehagen gesorgt. Der für Ende 2019 geplante Umzug des Gasflaschenprüfwerks an den neuen Standort Am Weinberg hatte sich allerdings verschoben.

„Es hat einige Probleme im Testbetrieb gegeben. Bei einem derart hohen Automatisierungsgrad müssen erst Erfahrungen gesammelt werden“, sagte BBA-Chef Lothar Müller. Am Weinberg 7 und 8 ist nun die Firma Techinpro ansässig, die ihre Betriebstätigkeit seit Mai dieses Jahres ausübt. Aufgrund der Gegebenheiten musste das Unternehmen noch am angemieteten Standort Tannenkoppelweg beginnen. Die produktive Tätigkeit wird aktuell sukzessive zum neuem Standort übertragen. Die BBA-Tochterfirma Cytes, der die Behälterprüfung oblag, hat ihre Arbeit laut Müller im April eingestellt.

Beim vollendeten Umzug wird Techinpro dann am Weinberg das komplette Prüfvolumen der Druckgasflaschen und -bündeln vom Tannenkoppelweg realisieren sowie Isolierbehälter und Transportpaletten herstellen. „Ich bin optimistisch, dass wird den Umzug dieses Jahr noch schaffen“, sagte Techinpro-Gründerin Ines Weinzimmer, Tochter von Lothar Müller, die von ihrem Vater weiter technisch unterstützt wird.

CDU-Politiker hatte vermittelt

„Sie sind ja quasi auf der Zielgeraden“, sagte Jan Redmann. Der CDU-Landtagsabgeordnete hatte Techinpro am Donnerstag besucht. Auch deshalb, weil er sich nach dem Stand der Dinge erkundigen wollte. Als dem Gasflaschenprüfwerk im Frühjahr der Verlust des Standorts am Tannenkoppelweg drohte, hatte Redmann zwischen der Firma und der Bauaufsichtsbehörde des Landkreises vermittelt.

Techinpro produziert und montiert unter anderem Transportpaletten. Quelle: Christian Bark

Im Tannenkoppelweg arbeiten derzeit nur noch sechs Beschäftigte, wie Ines Weinzimmer berichtete. Ein Großteil des Betriebes, wie etwa die geräuschintensive Palettenreparatur, seien schon am neuen Standort. Lediglich die Beschichtung der Druckgasflaschen werde noch am alten Standort durchgeführt.

Davon konnte sich Jan Redmann am Donnerstag bei seinem Betriebsbesuch überzeugen. Er besichtigte die neue teilautomatisierte Prüfanlage. „Wenn alles läuft, soll hier alle 90 Sekunden eine Flasche geprüft werden“, erklärte Jens Schmiege, Abteilungsleiter für Behälter mit technischen Gasen.

Fünf Millionen Euro investiert Seit 2017 gibt es die Firma Techinpro in Wittstock. Ines Weinzimmer hat sie gegründet. Techinpro produziert, montiert und repariert Transportpaletten, Isolierbehälter und konstruiert Gasflaschenbündel. Außerdem werden Behälter und Ventile für medizinische und technische Gase geprüft. 86 Mitarbeiter sind an den Standorten Wittstock, Mirow und Templin tätig. Rund 18.000 Quadratmeter umfassen die Wittstocker Standorte am Weinberg 7 und 8. Fünf Millionen Euro sind in den Weinberg 8 investiert worden. Das Prüfverfahren ist weitgehend automatisiert worden. Geplant ist, dass alle 90 Sekunden eine Flasche geprüft wird. Der Standort Tannenkoppelweg soll möglichst schnell verlassen werden. Dort arbeiten derzeit noch sechs Mitarbeiter. Durchgeführt wird dort lediglich noch die Beschichtung der Behälter.

Dieser Bereich ist durch die Corona-Krise jedoch angeschlagen, wie Silvio Becker, Abteilungsleiter für Behälter mit medizinischen Gasen, berichtete. Sein Bereich habe hingegen auf dem Höhepunkt der Corona-Krise das Dreifache an Auftragsvolumen verzeichnet.

Sauerstoffflaschen für Beatmungsgeräte geprüft

Eben auch, weil dort Sauerstoffflaschen für Beatmungsgeräte geprüft und montiert werden. „Aktuell bereiten sich alle auf eine zweite Corona-Welle vor, das merken wir am wachsenden Auftragsvolumen“, sagte Silvio Becker.

Jens Schmiege (r.) und Jan Redmann vor der Reinigungsmaschine. Quelle: Christian Bark

Jan Redmann bekam neben den Prozessen des Reinigens und Prüfens der Flaschen auch die Programmierung der Ventile gezeigt. „Die Ventile sind intelligent und enthalten alle wichtigen Daten zum Behälter“, erklärte Silvio Becker.

Der CDU-Politiker zeigte sich am Ende seines Besuchs beeindruckt vom hohen Automatisierungs- und Modernisierungsgrad des Unternehmens. Die Tatsache, dass Techinpro fast fünf Millionen Euro in sein Prüfwerk investiert hat, bezeichnete er als „bewusste Entscheidung für den Standort Wittstock.“

Von Christian Bark