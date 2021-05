Wittstock

In Wittstock dürfen die Gastronomen ab Freitag ihre Außenbereiche wieder für Gäste öffnen. Die Gelegenheit, wieder Kunden an Ort und Stelle bedienen zu können, nutzen zahlreiche Gastwirte. So wird etwa Mujo Memedi, der in der Innenstadt das Restaurant „La Torre“ betreibt, ab 11 Uhr öffnen. „Wir sind froh, dass sich die Lage langsam wieder normalisiert, aber auch darüber, dass wir gesund geblieben sind“, sagt er.

Mujo Memedi öffnet am Freitag ab 11 Uhr. Quelle: Christian Bark

Das Restaurant „Marktstübchen“ direkt daneben wird allerdings nicht wieder draußen öffnen, sondern weiterhin seinen Abholservice ab 17 Uhr anbieten. Gastwirt Toni Diekmann begründet das mit Engpässen bei Lieferanten und Personalmangel.

Ebenfalls geschlossen bleibt die Außengastronomie des Restaurants „Markt 11“. „Wir möchten unseren Gästen das Markt 11 präsentieren, wie sie es gewohnt sind“, sagt Inhaberin Annett Münzer. Das gehe nur, wenn sie auch drinnen öffnen dürfe. Außerdem sei der Außenbereich allein zu wetterabhängig.

Falls es regnet, sitzen die Besucher im historischen Vierseitenhof des Lokals „Ausspann 27“ überdacht, wie Gastwirt Thomas Risse informiert. Mit seiner Frau Wilma hübscht er gerade den Außenbereich auf, um am Freitag ab 17 Uhr wieder öffnen zu können.

Thomas und Wilma Risse bereiten ihren Biergarten vor. Quelle: Christian Bark

Rund 26 Plätze hat Mandy Eichholz, Gastwirtin des Lokals „Freiraum“ draußen zur Verfügung. Die Stadt Wittstock hat ihr und auch anderen Gastronomen angeboten, ihre Außenbereiche vergrößern zu dürfen. Ab 17 Uhr öffnet Mandy Eichholz am Freitag, ihr Abendessenabholangebot bleibt parallel dazu bestehen, wie sie sagt.

Testzentren schieben Sonderschichten

Bedingung für den Besuch einer Gastronomie ist dann der Nachweis eines negativen Corona-Testergebnisses. Dieser darf nicht älter als 24 Stunden sein. Um das am Pfingstwochenende zu ermöglichen, schieben entsprechende Dienstleister in der Region Sonderschichten. So hat etwa das Testzentrum der Volkssolidarität in der Burgstraße an Pfingsten täglich von 10 bis 12 Uhr geöffnet. Die Nachweise müssen die Gastwirte 14 Tage aufbewahren, ebenso die Kontaktdaten der Gäste.

Mandy Eichholz bereitet den Außenbereich vor dem "Freiraum" für die Gäste vor. Quelle: Christian Bark

Laut Wittstocks Ordnungsamtschef Holger Schönberg sind auch Selbstschnelltests vor Ort möglich. „Hier muss der Gastwirt als Augenzeuge dabeisein“, erklärt er. Entsprechende Tests halten einige Gastronomen vor, so gibt es im Freiraum welche für kleines Geld.

Notfalls hat auch das Restaurant des Hotels „Röbler Thor“ für seine Gäste Selbsttests vorrätig. „Wir haben schon zahlreiche Reservierungen für Pfingsten“, berichtet Hotelchefin Bianka Salzwedel. 35 Plätze stehen vor dem Hotel am Dosseteich zur Verfügung, viele Gäste seien außerdem schon geimpft.

Bianka Salzwedel hat im Notfall auch Selbsttests da. Quelle: Christian Bark

Wessen zweite Schutzimpfung schon 14 Tage zurückliegt, braucht keinen Test machen, sollte das aber anhand seines Impfausweises bescheinigen können. Gleiches gilt für Genesene. Hier reicht laut Holger Schönberg der Nachweis des positiven Testergebnisses. Dieses muss mindestens 28 Tage alt sein, darf aber nicht älter als ein halbes Jahr sein.

Gleichzeitig gelten in den Gaststätten Abstands- und Hygieneregeln. An Tischen dürfen Gäste aus maximal zwei Haushalten sitzen. Inwiefern diese Hürden Gäste abschrecken werden, können die Gastronomen derzeit noch nicht sagen. „Wir hoffen mal, dass es wieder gut anläuft. Vor allem die Stammgäste haben uns vermisst“, sagt Thomas Risse. und die hätten sich für Freitag schon zahlreich angekündigt.

Von Christian Bark