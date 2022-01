Wittstock/Heiligengrabe

Auf die neue 2G-plus-Regelung in der Gastronomie hat Bianka Salzwedel vom Hotel „Röbler-Thor“ in Wittstock nur eine Antwort: „Schwachsinn.“ Diese neuen Auflagen gelten ab Montag, 17. Januar, in Brandenburg. Demnach haben nur noch Menschen mit einer Booster-Impfung oder doppelt Geimpfte und Genesene mit einem tagesaktuellen Coronatest (2G plus) Zutritt in Restaurants, Kneipen und Cafés.

Brandenburg wird bei 2G plus zusätzlich ausgewählte Klinikdaten einbeziehen. Diese sind das Zünglein an der Waage, ob ein Coronatest vor dem Zutritt fällig ist. „Die Infektionszahlen der Omikron-Variante werden durch diese neuen Zutrittsregeln nicht zurückgehen“, ist sich Hotelchefin Bianka Salzwedel sicher.

2G plus wird die Umsatzeinbrüche bei den Gastwirten in Wittstock und Heiligengrabe weiter verschärfen

„Mit den neuen Corona-Regeln werden alle komplett verwirrt“, sagt Restaurantleiter Jan Hertwig. „Wenn die Politiker in der Corona-Krise nicht mehr weiterwissen, dann wird das mal wieder auf die Gastronomie abgewälzt“, sagt Bianka Salzwedel.

Die Gastronomiebranche ist nach zwei Jahren Corona-Krise, Lockdowns und vielen unterschiedlichen Einschränkungen arg gebeutelt. Seit November 2021 gilt 2G beim Restaurantbesuch und wird am 17. Januar von 2G plus abgelöst. „Auch beim Weihnachtsgeschäft 2021 hatten wir wegen 2G massive Umsatzeinbrüche“, sagt Bianka Salzwedel. Weihnachtsfeiern von Firmen wurden komplett storniert.

Bianka Salzwedel und Jan Hertwig vom Hotel „Röbler-Thor“ in Wittstock haben kein Verständnis mehr für die immer neuen Corona-Regeln in der Gastronomie. Quelle: Christamaria Ruch

Unterm Strich liegt das vergangene Weihnachtsgeschäft im Hotel „Röbler-Thor“ 50 Prozent unter den Umsätzen aus der Zeit vor der Corona-Krise. Auch der Januar sieht düster aus. „Alle Tagungen sind jetzt gestrichen“, sagt Bianka Salzwedel. Umso mehr schätzt sie, dass der Hotelbetrieb weitergeht. Diese Einnahmen helfen, die Verluste aus dem Restaurantbetrieb zu kompensieren.

Gasthaus Texter in Papenbruch hat schon durch 2G bis zu 99 Prozent Umsatzeinbrüche

Beim Gasthaus Texter in Papenbruch bleibt die Küche schon seit Mitte November 2021 kalt. „Alle Feiern wurden durch unsere Gäste abgesagt, weil die 2G-Regel viele ausschließt“, sagt Inhaber Andreas Texter. Die Umsätze sind im Gasthaus seitdem um 99 Prozent eingebrochen. Nur ein Handvoll Außer-Haus-Lieferungen kann er in diesem Zeitraum vorweisen.

Bei Andreas Texter im gleichnamigen Gasthaus in Papenbruch ist die Küche schon seit der 2G-Regelung Mitte November 2021 kalt. Wie es mit 2G plus bei ihm weitergeht, ist völlig offen. Quelle: Christamaria Ruch

„Die aktuelle Situation ist schlimmer als ein Lockdown, denn jetzt wissen wir nicht, wann und wie es mit 2G plus für uns überhaupt weitergeht“, sagt Andreas Texter. „2G plus mit zusätzlichen Klinikdaten bringt uns nicht weiter, wer liest denn erst im Internet, ob diese zusätzlichen Grenzwerte überschritten sind?“, fragt Rosi Texter.

Café „Tortenschwester“ in Wittstock sieht in 2G plus riesige Verwirrung

Auch beim Café „Tortenschwester“ in Wittstock herrscht schlechte Stimmung. „Die neuen Corona-Regeln sind ein riesiges Verwirrspiel, da blickt niemand mehr durch. Das ist wie ein Lockdown“, sagt Pächterin Claudia Köppen. Bereits mit der 2G-Regelung verzeichnet sie massive Umsatzeinbrüche.

Claudia Köppen vom Café „Tortenschwester“ in Wittstock erwartet bei 2G plus noch weniger Gäste als in den vergangenen zwei Monaten. Quelle: Christamaria Ruch

Dennoch bleibt nach wie vor der Außer-Haus-Verkauf – auch als Alternative für ungeimpfte Besucher. Die Öffnungszeiten mittwochs bis sonntags hat Claudia Köppen aufgrund der geringen Besucherzahlen bereits reduziert.

Vor allem die fehlende Planbarkeit macht ihr zu schaffen. Ob sie ihre Ideen für die Veranstaltung am Valentinstag, 14. Februar, im Café umsetzen kann, ist derzeit völlig offen.

Claudia Köppen vom Café „Tortenschwester“ in Wittstock erwartet bei 2G plus noch weniger Gäste als in den vergangenen zwei Monaten. Quelle: Christamaria Ruch

Lockerer sieht das Thomas Risse. Er betreibt mit seiner Frau Wilma seit fast vier Jahren das Lokal „Ausspann 27“ in Wittstock. Nachdem er 2018 in Rente gegangen war, hat er sich mit dem Lokal einen Lebenstraum erfüllt und Wittstock damit eine beliebte „Kiez-Kneipe“ beschert. „Es ist bitter, aber da müssen wir wohl durch“, sagt Thomas Risse.

Gastwirt Thomas Risse und seine Frau Wilma haben dem 2G ein Plus hinzugefügt. Quelle: Christian Bark

Seinen Hinweisschildern „2G LEIDER“ hat er nun ein Plus hinzugefügt. Für die meisten Stammkunden ändert sich dadurch wenig. „Die sind eh alle geboostert“, erklärt der Gastwirt. Andere Gäste müssten dann eben einen tagesaktuellen Test vorlegen, wenn sie ihr Bierchen genießen wollten. „Wir können es ja auch nicht ändern“, so Thomas Risse.

Von Christamaria Ruch und Christian Bark