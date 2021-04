Zootzen

Über 140 Jahre lang war es ein fester Bestandteil des kulinarischen und kulturellen Lebens in Zootzen. Nun steht das Gasthaus Engelhardt zum Verkauf. Mit dem Tode Ulrich Engelhardts im vergangenen Jahr geht eine Ära zu Ende.

„Die letzte Veranstaltung, die hier stattfinden konnte, war Ulis Trauerfeier“, berichtet Dagmar Kunkel. Sie ist die Stieftochter des mit 92 Jahren Verstorbenen. Gerade räumt sie das Gebäude aus. Sie selbst hat schon ein Haus und möchte es deshalb verkaufen. „Schön wäre es, wenn es ein Zootzener kaufen würde“, sagt sie. Das sei aber natürlich keine Bedingung.

Für die Zootzener waren das Gasthaus und Ulrich Engelhardt wichtige Anlaufpunkte. Irmgard Ritzmann, Zootzens Ortsvorsteherin, erinnert sich an rauschende Feste, Hochzeiten, Eisbeinessen aber auch Trauerfeiern.

Mit unterstützt hat alles, sofern er konnte, Ulrich Engelhardt. „Uli hat viel für die Gemeinde gemacht. Mit ihm ist die letzte Generation aus dieser Gastwirtfamilie gestorben und damit das Gasthaus auch für uns“, sagt Irmgard Ritzmann.

Zur Galerie 140 Jahre lang wurde in der Zootzener Gaststätte Engelhardt gefeiert. Nun, nach dem Tode von Ulrich Engelhardt, steht sie zum Verkauf.

1880 hatte Ulrich Engelhardts Großvater Friedrich das Gasthaus als Ausspanne gegründet. „Hier wurden die Pferde verpflegt, es gab einen Kaufmannsladen und eine Gaststätte“, erklärt Dagmar Kunkel.

Um 1900 erhielt das Gasthaus dann einen Anbau, den heutigen Festsaal. Ulrich Engelhardts Vater, der auch Friedrich hieß, übernahm es später. Mit seiner Frau Amanda bekam er 1928 Ulrich und drei Jahre zuvor Sohn Fritz. „Fritz ist aber 1945 im Krieg gefallen“, sagt Dagmar Kunkel.

Friedrich Engelhardt und seine Familie vor dem Gasthaus in den 1920er Jahren. Quelle: Christian Bark

Da Ulrich ursprünglich nicht als Gastwirtnachfolger vorgesehen gewesen war, hatte er eine musikalische Ausbildung an der Wittstocker Musikschule genießen können. Später zeigte sich sein musikalisches Talent in verschiedenen Tanzkapellen, in denen er mitmachte.

Etwa „Eisenbahn Wittstock“ oder bis zuletzt auch im Wittstocker Blasorchester. Saxofon, das war sein Instrument, aber nicht das einzige. „Er konnte an die zehn Instrumente spielen“, berichtet die Stieftochter. Mit den Kapellen war er natürlich auch im Gasthaus zu erleben.

Aus der Gaststätte wurde der Dorfkonsum

Mit dem Tode seines Vaters Friedrich in den späten 1950er Jahren ging auch der reguläre Gaststättenbetrieb zu Ende. „Kurz zuvor hatte schon die Gaststätte ’Zur Linde’ geschlossen“, informiert Irmgard Ritzmann. Die Konsumgesellschaft übernahm einen Teil des Hauses für eine Verkaufsstelle.

Ulrich Engelhardt, der später Vorsitzender der Landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaft (LPG) gewesen war, bewohnte den rechten Teil des Gebäudes weiter und half immer mal hier und da mit. In der Zeit erhielt der Anbau noch einen Anbau für Sanitäranlagen.

Dagmar Kunkel (l.) und Irmgard Ritzmann stehen vor dem historischen Gasthaus Engelhardt. Quelle: Christian Bark

Nach dem Tode seiner ersten Frau heiratete Ulrich Engelhardt erneut, nämlich Dagmar Kunkels Mutter, Ursula Wendorf. Nach einer Zeit der Gewöhnung wuchsen sie, ihre beiden erwachsenen Kinder, die Enkelkinder und „Uli“ zu einer Familie zusammen.

„Seine Enkelkinder hat er geliebt“, sagt Dagmar Kunkel. Das Gasthaus war nach der Wende wieder an Engelhardts übergegangen und wurde regelmäßig vermietet. Ob im 100 Quadratmeter großem Festsaal oder im Hof dahinter, viele Zootzener und Gäste dürften hier wohl einiges erlebt und gefeiert haben.

Für den Ort fällt damit nun ein Veranstaltungsort weg. „Das war immer so unkompliziert, weil ja alles schon hier war“, blickt Irmgard Ritzmann zurück. Auch sie hofft auf baldige Nachnutzung des Gebäudes mit dem 4200 Quadratmeter großem Areal. „Vielleicht erlaubt uns der neue Besitzer ja später auch, hier mal wieder ein Fest zu feiern“, sagt Irmgard Ritzmann.

Von Christian Bark