Wittstock

Sie sind Freunde des Volkes und Staates Israel und sehen im jüdischen Glauben die Wurzeln für den christlichen. Aus diesem Grund laden die Initiatoren des Isrealabends in Wittstock seit 2013 viermal im Jahr zu gemeinsamen Gesprächen, Filmen, Konzerten und Vorträgen über Israel ein.

„Wir haben in all den Jahren nicht locker gelassen, diese Veranstaltung mit christlichem Charakter durchzuführen“, sagte Bert Wischnewski, der für die Blaukreuzgruppe und die Landeskirchliche Gemeinschaft aktiv ist. Gemeinsam mit Liane Brandt begrüßte er die Besucher des ersten israelabends im neuen Jahr 2021 am Mittwochabend in der Heilig-Geist-Kirche.

Die Teilnehmer achteten auf Abstands- und Hygieneregeln. Quelle: Christian Bark

Es galten strengste Abstands- und Hygieneregeln. Lediglich, wer etwas vorzutragen hatte, durfte vorne den Mundschutz abnehmen. Von Gitarre gespielte Lieder konnten nur mitgesummt oder -gesprochen werden. Dennoch war Liane Brandt erfreut über die kleine Runde an Teilnehmern, zu der auch der evangelische Pfarrer Hans-Christoph Schütt und der katholische Pater Harold Bumann gehörten. „Wer Israel segnet, der ist gesegnet und mit diesem Abend wollen wir Israel segnen“, sagte sie.

Erinnerung hat kein Verfallsdatum

Das Thema des Abends war allerdings alles andere als fröhlich. Die Teilnehmer gedachten der im Zweiten Weltkrieg ermordeten Juden, der Opfer der Shoah. Dazu wurde die Übertragung des Gottesdienstes zum Holocaustgedenktag vom 27. Januar gezeigt. Diesen hatte der Deutsche Zweig der Internationalen Christlichen Botschaft Jerusalem (ICEJ) online abgehalten. Dabei hatte der ICEJ-Vorsitzende Gottfried Bühler klargestellt, dass die Erinnerung an dieses wohl größte Verbrechen in der Menschheitsgeschichte wachgehalten werden müsse und kein Verfallsdatum habe.

Gottfried Bühler vom ICEJ mahnte, die Erinnerung hoch zu halten. Quelle: Christian Bark

Im Laufe der Übertragung kamen zahlreiche Persönlichkeiten, die sich für das Judentum in Deutschland und die deutsch-jüdischen Beziehungen einsetzen, zu Wort. Betont wurde die besondere Beziehung und Verantwortung von Christen gegenüber den jüdischen Glaubensgeschwistern. Ebenso verwiesen auf 1700 Jahre nachweislichen jüdischen Lebens auf heutigem deutschen Boden in diesem Jahr.

Pfarrer Hans-Christoph Schütt sprach den aaronitischen Segen. Quelle: Christian Bark

Hans-Christoph Schütt, der den aaronitischen Segen sprach, zeigte sich beeindruckt von der Wittstocker Gruppe, die sich zu den jüdischen Glaubenswurzeln bekennt. „Schön, dass es sowas hier gibt“, sagte der Pfarrer.

Beim nächsten Isrealabend am Mittwoch, 5. Mai, wird der Pfarrer im Ruhestand Dieter Begaße wieder über Israel referieren. Er hatte in der Vergangenheit zu Reisen ins Heilige Land eingeladen und schildert wieder seine Eindrücke von jüdischem Leben und jüdischer Kultur.

Von Christian Bark