Wittstock

Allein über 65 Millionen gefallene Soldaten sind die traurige Bilanz zweier Weltkriege im vergangenen Jahrhundert, die bis heute schockiert und zugleich mahnt. Hinzukommen weitere Abermillionen zivile Opfer. Ihrer aber auch der leidtragenden aktueller Kriege und Konflikte gedachten am Sonntag zum Volktrauertag zahlreiche Menschen in Wittstock.

Vertreter aus Kreis- und Stadtpolitik legten zunächst auf dem Rote-Mühle-Friedhof an den Grabstellen deutscher und später am sowjetischen Ehrenfriedhof am Bahnhof Kränze und Blumen nieder. „3856 Soldaten und Zivilisten ruhen allein auf den Feldfriedhöfen in unserem Landkreis“, sagte Ostprignitz-Ruppins Landrat, Ralf Reinhardt.

Landrat Ralf Reinhardt bekräftigte, dass der Kreis Schutzsuchenden eine Heimat bieten möchte. Quelle: Christian Bark

Er verwies auch auf aktuelle Kriege, Vertreibung und Flucht und bekräftigte mit Blick auf die deutsche Geschichte die Schuldigkeit, Fliehenden Schutz und Heimat zu bieten, auch in der Region. „Ostprignitz-Ruppin bleibt bunt“, schickte der Landrat hinterher.

Auch der sowjetischen Gefallenen wurde gedacht. Quelle: Christian Bark

Der Vorsitzende der Wittstocker Stadtverordnetenversammlung, Burkhard Schultz, verwies auf zahlreiche Gedenkorte im Stadtgebiet an Krieg und Tod. Jüngst waren diese über den sogenannten „Wittstocker Friedensweg“ mit Reliefplatten gekennzeichnet und so miteinander verbunden worden.

Das Wittstocker Blasorchester begleitete die Veranstaltung musikalisch. Quelle: Christian Bark

Pfarrer Hans-Christoph Schütt mahnte, dass die hohe Zahl der Opfer bis heute verstören würde. „Die Toten, derer wir heute gedenken, mahnen uns zum Frieden“, sagte er und lobte, dass in Wittstock im selben Atemzug auch der sowjetischen Gefallenen gedacht werde.

Von Christian Bark