Wittstock

Der internationale Holocaustgedenktag fällt eigentlich auf den 27. Januar, als 1945 das Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau befreit worden war. In Israel gedenkt man jedoch der Opfer der Shoah und der Helden des jüdischen Widerstands regelmäßig im Frühjahr.

Unter dem Namen „Yom Hashoah“ findet das dieses Jahr zwischen dem 8. und 11. April statt, wie Liane Brandt erklärte. Sie und Bert Wischnewski von der Landeskirchlichen Gemeinschaft und Blaukreuzgruppe organisieren viermal im Jahr „Israelabende“ in Wittstock.

Deshalb war es ihnen ein besonderes Anliegen, dieses Gedenken in der Stadt wachzuhalten und am Freitag zu einer Mahnveranstaltung auf den Marktplatz zu laden.

Jörg Gehrmann bedankte sich für die Mahnveranstaltung. Quelle: Christian Bark

Damit habe man sich der internationalen Veranstaltung „Marsch des Lebens“ angeschlossen. Dieser hatte in der Vergangenheit auch schon in Wittstock stattgefunden. „Es geht nicht um Anklage oder Verurteilung, sondern um das Bekennen“, sagte Liane Brandt. So könne die Decke des Schweigens durchbrochen werden. In dem Zusammenhang sei heute auch eine Willkommenskultur wichtig.

Jüdische Opfer gab es auch in Wittstock

Ähnlich sah das Wittstocks Bürgermeister Jörg Gehrmann. „Mahnen ist etwas anderes als erinnern, denn man kann nur mahnen, wenn man von etwas überzeugt ist“, sagte er. Und er sei überzeugt von einer Willkommenskultur in seiner Stadt. Der Marsch des Lebens sei darüber hinaus eine „Mahnung mit Aktivität“.

Hans-Christoph Schütt hielt das kirchliche Grußwort. Quelle: Christian Bark

Der evangelische Pfarrer Hans-Christoph Schütt sagte, dass man heute dankbar für das wiedererbrachte Vertrauen der Juden in Deutschland sein könne und mahnte zugleich, die jüdischen Glaubensbrüder zu schützen. Denn Antisemitismus und antijüdische Verschwörungstheorien sind laut Bert Wischnewski gerade in der derzeitigen Corona-Krise wieder auf dem Vormarsch.

Bert Wischnewski warnte vor dem aufleben des Antisemitismus in der Krise. Quelle: Christian Bark

„Lasst uns dazu auch in der Pandemie nicht schweigen“, sagte er und erinnerte auch an die Opfer der Reichspogromnacht 1938 in Wittstock. Für sie wurden am Freitag Kerzen auf dem Markt angezündet.

Als Zeitzeugin erinnerte sich Karen Richter, wie ihr Vater und ein Bekannter in Sachsen damals einer jüdischen Familie zur Flucht verholfen hatten. Der Sohn des Bekannten sei nach dem Krieg von einem jungen amerikanischen Offizier vor dem Erschießen gerettet worden – es war sein jüdischer Schulkamerad, der in die USA hatte fliehen können.

Von Christian Bark