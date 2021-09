Wittstock

Mit einer Gedenkveranstaltung wird kommenden Samstag, 25. September, an den 385. Jahrestag der Schlacht bei Wittstock 1636 erinnert. Dann sollen Bürger und Gäste der Stadt die Gelegenheit erhalten, sich auf der Aussichts- und Gedenkplattform über die damaligen Ereignisse zu informieren.

Die Stadt Wittstock und die Kreismuseen Alte Bischofsburg in Wittstock laden an diesem Tag von 11 bis 13.30 Uhr mit einer gemeinsamen Veranstaltung zum Erinnern an die Ereignisse von 1636 ein. Eine Musterung nach historischem Vorbild steht dann ebenfalls für die Besucher auf dem Programm.

385. Jahrestag der Schlacht bei Wittstock 1636 steht bevor

Am Scharfenberg vor den Toren Wittstocks tobte im September 1636 eine der blutigsten Schlachten des Dreißigjährigen Krieges. Die kaiserlich-kursächsischen Truppen und die Schweden gingen dort im September 1636 in Stellung. Nach strategischen Schachzügen und vielen Verlusten auf beiden Seiten entwickelte sich am Ende des 24. September eine Pattsituation. Am Ende siegten jedoch die Schweden.

Der MAZ-Freizeit-Newsletter für Brandenburg Raus aufs Land: Jetzt kostenlos für unseren Newsletter anmelden und sich dann jeden Donnerstag nach Brandenburg entführen lassen! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Mit Salutschüssen wird am 25. September, um 11 Uhr die Gedenkveranstaltung eröffnet. Dem schließt sich die Rede von Holger Schönberg, stellvertretender Bürgermeister in Wittstock, an. Die Musterung nach historischem Vorbild steht Frauen und Männern gleichermaßen offen. In der Zeit von 11 bis 12.45 Uhr nimmt ein dreiköpfiges Gremium die Interessenten unter die Lupe.

Jeder kann an Musterung in Wittstock nach historischem Vorbild teilnehmen

Neben Museumsleiterin Antje Zeiger sind auch Katja Reichelt, Leiterin der städtischen Tourismusinformation, sowie Gästeführer Christian Böhm im Einsatz. Sie treten in Offiziersuniform in Aktion und entscheiden über die Tauglichkeit der angehenden Uniformierten.

Zur Musterung vortreten: Katja Reichelt wartet bei der Gedenkveranstaltung zum 385. Jahrestag der Schlacht bei Wittstock auf neue Rekruten. Quelle: Christamaria Ruch

„Es geht darum, ob jemand Pikenier oder Musketier wird“, so Katja Reichelt. Wer diese Hürde gemeistert hat, wird in historisch angelehnte Uniformen eingekleidet. Anschließend wird ein Erinnerungsfoto gemacht. „Mit dem Einkleiden möchten wir den Besuchern ein Gefühl vermitteln, wie die Menschen damals gelebt haben“, sagt Antje Zeiger. Die Uniformen waren oftmals die einzige Kleidung, die die Männer damals besaßen.

Vortrag auf der Aussichts- und Gedenkplattform in Wittstock zum Dreißigjährigen Krieg

Die Museumsleiterin wird um 12 Uhr einen Vortrag zum Thema „Ganz wüst und leer geworden – Wittstock im Dreißigjährigen Krieg“ halten, genauer im Ausstellungsraum unterhalb der Aussichts- und Gedenkplattform.

Johanna Lundgren aus Schweden spielt um 12.45 Uhr auf der Trompete die sieben Erkennungssignale der Regimente, die an der Schlacht 1636 bei Wittstock beteiligt waren. Johanna Lundgren hält und vermittelt seit Jahren den Kontakt zwischen Wittstock und Orchestern in Schweden.

Die Ausstellung in der Kaverne gibt Einblicke in das Leben der Söldner der Schlacht bei Wittstock 1636. Quelle: Christamaria Ruch

Kranzniederlegung am Schwedenstein in Wittstock

Anschließend gehen die Veranstalter und Besucher zu Fuß zum Schwedenstein in der Schützenstraße in Wittstock. Mit einer Kranzniederlegung um 13.15 Uhr mit Vertretern der Stadt Wittstock sowie aus Schweden klingt dort die Gedenkveranstaltung aus.

Die Musterung am kommenden Samstag erinnert an jene vom 15. August 1623 in Wittstock. „Diese fand damals vermutlich auf dem Marktplatz statt und war verpflichtend“, sagt Museumsleiterin Antje Zeiger. Gut 2200 Einwohner zählte Wittstock im Jahre 1623; damals wurden nur die männlichen Bürger gezählt. Schon ab einem Alter von gut zwölf Jahren mussten sich Jungen der Musterung unterziehen.

Musterung jetzt erinnert an Ereignis von 1623 in Wittstock

„Die Gemusterten wurden damals nicht gleich in Kampfhandlungen einbezogen, sondern mussten auch ihre Stadt verteidigen“, so Antje Zeiger. Damals hatten die Bürger aufgrund der zunehmend schlechten wirtschaftlichen Lage auch Waffen zu Hause. Brachten sie diese zur Musterung mit, konnten die angeworbenen Soldaten gleich vom Pikenier zum Musketier aufsteigen.

Die Aussichts- und Gedenkplattform in Wittstock

Das Gedenken rund um den Dreißigjährigen Krieg spielt in Wittstock immer wieder eine große Rolle, so Antje Zeiger. Erst 2018 erinnerten viele verschiedene Veranstaltungsformate an den 400. Jahrestag des Beginns dieses Krieges. Die Kreismuseen Alte Bischofsburg feierten 2018 auch den 20. Jahrestag des deutschlandweit einzigen Museums zum Dreißigjährigen Krieg.

2007 kam bei Bauarbeiten am Scharfenberg ein Massengrab mit den Gebeinen von 125 Söldnern aus ganz Europa zutage. Das war damals deutschlandweit der erste Fund eines Massengrabes aus dieser Zeit.

Das nachgebildete Massengrab ist Herzstück der Ausstellung im stillgelegten Wasserspeicher unterhalb der Aussichts- und Gedenkplattform. Quelle: Christamaria Ruch

2011, zum 375. Jahrestag der Schlacht bei Wittstock, wurde die Aussichts- und Gedenkplattform am authentischen Ort eröffnet. Seit 2015 gibt eine Ausstellung in dem stillgelegten Wasserspeicher unterhalb der Plattform Einblicke in die persönlichen Schicksale der Söldner.

Die Aussichts- und Gedenkplattform im Bohnekampweg in Wittstock ist bis 31. Oktober mittwochs bis sonntags sowie feiertags von 13 bis 17 Uhr geöffnet.

Von Christamaria Ruch