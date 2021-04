Below

Die Erinnerung am Leben halten. Das zeichnet alljährlich die Begegnungen in der Gedenkstätte Todesmarsch im Belower Wald. Anlässlich des 76. Jahrestages der Befreiung der Häftlinge der Todesmärsche des KZ Sachsenhausen erfolgte am Freitagnachmittag dort eine Gedenkstunde mit Kranzniederlegung, aber ohne Publikum.

Dieser Ort erinnert an das letzte Kapitel der Nazidiktatur: Zwischen 16.000 und 18.000 Häftlinge aus Sachsenhausen erreichten nach 13 Tagen Fußmarsch den Belower Wald. Sie lagerten dort vom 23. bis 29. April 1945 ohne Unterkunft und Verpflegung. Dann wurden sie in Richtung Nordwesten weitergetrieben. Erst zwischen dem 3. und 5. Mai 1945 endete dieser Marsch im Raum Parchim, Ludwigslust und Schwerin mit ihrer Befreiung.

Corona-Krise verhindert Gedenkstunde im Belower Wald im großen Kreis

Zum zweiten Mal verhinderte nun die Corona-Krise die direkten Treffen vor Ort mit Überlebenden und deren Angehörigen. Die Gedenkstunde wurde aber aufgezeichnet und wird am 28. April im Rahmen des Online-Programms veröffentlicht.

Axel Drecoll, Stiftungsdirektor Brandenburgische Gedenkstätten, Brandenburgs Kulturministerin Manja Schüle, die Landtagspräsidentin Ulrike Liedtke (beide SPD) und die französische Botschafterin Anne-Marie Descôtes gehörten am Freitag ebenso wie Vertreter der Stadt Wittstock zu den Gästen.

Carmen Lange (v.r.) führte Manja Schüle und Anne-Marie Descôtes durch den Belower Wald. An den Bäumen zeugen bis heute Spuren von den Todesmarschhäftlingen. Quelle: Christamaria Ruch

Vermächtnis der ehemaligen Häftlinge des Todesmarsches 1945

„Vielen der Überlebenden waren und sind die Besuche in den Gedenkstätten besonders wichtig“, sagte Axel Drecoll bei seiner Ansprache. Auch er ist „dankbar für die prägenden Begegnungen mit ihnen.“ Trotz des Todes „haben sie ihre Geschichten hinterlassen“, sagte Drecoll. Diese Zeitzeugnisse erlangen in Zukunft umso größere Bedeutung, weil „ihre Stimmen weniger, leiser werden und schließlich verstummen“, sagte Ulrike Liedtke.

Manja Schüle (v.l.), Axel Drecoll und Ulrike Liedtke bei der Gedenkstunde im Belower Wald. Quelle: Christamaria Ruch

Anne-Marie Descôtes lobte „die innovative Erinnerungskultur“ in der Gedenkstätte im Belower Wald. Sie schätzt an den Brandenburger Gedenkstätten, dass sie den internationalen Dialog pflegen.

Brandenburger Gedenkstätten sind Orte der Annäherung

„Die Gedenkstätten geben dem Vergessen trotz des Coronavirus keine Chance“, sagte Manja Schüle. Für sie sind „die Gedenkstätten Orte der vorsichtigen Annäherung.“ Nach einem Rundgang durch die Ausstellung kamen die Gäste in das Waldstück. Dort zeugen Schnitzereien oder Einschnürungen von Draht auf 50 Bäumen vom unfassbaren Leid der Häftlinge im April 1945.

Trotz Gedenkstunde im kleinen Kreis erreichten viele Kränze die Gedenkstätte. Quelle: Christamaria Ruch

„Diese Waldstücke spricht nicht von und aus sich selbst. Vielmehr haben die Nachfahren die Pflicht, sie sprechen zu lassen“, so Schüle. „Trotz der Idylle an diesem besonderen Ort sind Wunden in der Natur zu sehen“, sagte Carmen Lange, Leiterin der Gedenkstätte Todesmarsch im Belower Wald. Auch Kulturministerin Manja Schüle zeigte sich von diesem Gegensatz zwischen Idylle und dem damaligen „Todesdahinschleppen“ betroffen.

Die Feierstunde endete mit der Kranzniederlegung an der Gedenksäule im Belower Wald. Quelle: Christamaria Ruch

Mit Mut und Zivilcourage ein „Nie wieder“ verhindern

132 verstorbene Häftlinge haben ihre letzte Ruhe auf dem Friedhof in Grabow bei Below gefunden. Schüle unterstrich: „Das „Nie wieder“ ist der Maßstab für unser Handeln.“ Nur wer Mut und Zivilcourage zeigt und sich mit diesem dunklen Kapitel der deutschen Geschichte auseinandersetzt, kann dem „Nie wieder“ ein Stück näher kommen.“

Die Gedenkstunde im Belower Wald wird am 28. April unter www.rememberliberation.stiftung-bg.de veröffentlicht.

Von Christamaria Ruch