Gedenkstättenbesuch als Pflicht?

Belower Wald

Der Bildungsauftrag von Gedenkstätten sollte erweitert werden. Diese Meinung vertritt der bündnisgrüne Bundestagsabgeordnete Konstantin von Notz aus Mölln ( Schleswig-Holstein). Gemeinsam mit seiner Parteikollegin, der Bundestagsabgeordneten Claudia Müller aus Mecklenburg-Vorpommern, besucht er am Dienstagnachmittag das Todesmarschmuseum im Belower Wald. Für beide ist es eine Premiere.

Sie lassen sich von dessen Leiterin Carmen Lange über das Gelände führen, lernen die Außenausstellung ebenso kennen wie den Wald, in dem Tausende Häftlinge im April 1945 unter unmenschlichen Bedingungen lagerten.

Schicksale und Tragödien

In der Runde wird über die Zeit vor 75 Jahren diskutiert. Carmen

Konstantin von Notz recherchiert vor Ort im Internet. Quelle: Björn Wagener

Lange berichtet von menschlichen Schicksalen und Tragödien. Und sie präsentiert Ausstellungsstücke – beklemmende Zeugnisse eines dunklen Kapitels deutscher Geschichte: zum Beispiel Löffel, eine verbeulte Schüssel oder ein Besteck-Rest mit der Aufschrift „SS-Reich“. Besonders ins Auge fallen die blauweiß gestreifte Häftlingsbekleidung, abgetragene Holzpantinen und andere Schuhe, in denen mitunter auch Kinderfüße steckten, worauf die Schuhgröße schließen lässt.

Die Gäste nehmen einige Exponate in die Hand, fühlen den Stoff der Häftlingshose, das Metall eines Löffels oder einer selbst gebauten Reibe. „Man begreift so etwas immer erst dann richtig, wenn man vor Ort ist“, sagt von Notz. Die Gedenkstätte leiste eine wichtige Arbeit. Sie sei eine „Momentaufnahme der Todesmärsche“. Die Vielschichtigkeit menschlicher Verwerfungen werde hier erfahrbar gemacht.

Einen Bezug herstellen

Beide Politiker halten es für wichtig, einen Bezug zu den Geschehnissen

Originale Exponate im Todesmarschmuseum im Belower Wald. Quelle: Björn Wagener

in jenen Tagen herzustellen, was mit den Exponaten gut erreicht werde. Gerade heute, wo Rassismus und die Missachtung der Menschenwürde immer wieder in den Fokus rückten.

Die Eindrücke, die das Museum vermittelt, dürften an heutigen und künftigen Schülern nicht vorbeigehen, „nur weil sich ein Lehrer vielleicht nicht so sehr dafür interessiert“, meint von Notz. Vor diesem Hintergrund könne die Frage diskutiert werden, ob es sinnvoll wäre, eine Pflicht für Schüler einzuführen, solche Gedenkstätten zu besuchen.

Die Erinnerung wach halten

Claudia Müller betont, dass das Erinnern und im wahrsten Wortsinn „Begreifbarmachen“ ein wichtiger Teil der künftigen Arbeit von Gedenkstätten sein müsse. Die mahnende Erinnerung müsse unbedingt wach gehalten werden. „Die Geschichte wird wahr, sobald ich etwas anfassen kann“, sagt sie und denkt dabei vor allem an junge Menschen. Denn Zeitzeugen als Gesprächspartner werden weniger.

Der Besuch der beiden Bundestagsabgeordneten war über Kontakte von Carmen Lange zustande gekommen. Politiker empfängt sie sonst meist zu Gedenkveranstaltungen.

Von Björn Wagener