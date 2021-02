Wittstock

Der Landkreis Ostprignitz-Ruppin hat am Mittwoch bekanntgegeben, dass in der Region um Wittstock ab sofort ein Geflügelpest-Beobachtungsgebiet eingerichtet wird.

Grund ist ein registrierter Fall von Geflügelpest in der Gemeinde Eldetal in Mecklenburg-Vorpommern am 16. Februar. Das Gebiet erstreckt sich demnach über die Gemarkung Wernikow der Gemeinde Heiligengrabe, die Gemarkung Freyenstein, Wulfersdorf, Eichenfelde, Berlinchen und Sewekow der Stadt Wittstock und den nördlichen Teil der Gemarkung Wittstock.

Die Verfügung des Kreises betrifft alle Geflügelhalter und Veranstalter von Geflügelausstellungen und Geflügelmärkten in der Region. Angeordnet wurde demnach, dass an den Hauptzufahrtswegen zum Beobachtungsgebiet Schilder mit der Aufschrift „Geflügelpest-Beobachtungsgebiet“ angebracht werden, ferner die Unterbindung von möglichen Kontakten des Geflügels zu Wildvögeln (mittels Haltung in geschlossenen Ställen oder unter einer gesicherten Abdeckung) und bei Haltung von Geflügel oder Federwild im genannten Gebiet dies unverzüglich dem Amtstierarzt mitzuteilen. Die Meldung kann telefonisch unter 03391/68 83 54 oder per E-Mail an veterinaeramt@opr erfolgen.

Frisches Fleisch von Geflügel oder Federwild sowie gehaltene Vögel und Eier dürfen bis auf weiteres weder in einen noch aus einem Bestand verbracht werden, heißt es weiter. Ausnahmen können nur schriftlich beim zuständigen Amtstierarzt beantragt werden. Sämtliche Informationen zur Verfügung sind online über die Homepage des Kreises, www.ostprignitz-ruppin.de, erhältlich.

Von MAZonline