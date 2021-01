Geheimtipp: Ausstellung zur BI Freie Heide in Gadow

Gadow

Es ist ein Geheimtipp: Die Kirche in Gadow beherbergt eine kleine Ausstellung rund um die ehemalige Bürgerinitiative (BI) Freie Heide. Auf der Empore hinter der Orgel können Besucher auf eine Zeitreise gehen. Transparente, Plakate, Miniaturflugzeuge, Schilder, Fotos, Mahnsäulen, Zeitungsberichte und sogar Patronenhülsen sind dort ausgestellt. All diese Stücke halten die Erinnerung an eine Zeit wach, welche die Region über Jahrzehnte hinweg geprägt hat.

Die Geschichte begann 1992

Die BI Freie Heide gründete sich am 23. August 1992. Ihr Ziel war es, die vom Bund angestrebte militärische Nachnutzung des mehr als 14 000 Hektar großen ehemaligen Truppenübungsplatzes der sowjetischen Streitkräfte bei Wittstock zu verhindern – und das mit öffentlichkeitswirksamen Mitteln.

Fortan folgten Protestwanderungen und Ostermärsche, die Hunderttausende Menschen in der Heide zusammenführten. Sie alle einte der Traum von einer „freien Heide“. Der Truppenübungsplatz sollte endlich nur noch zivilen Zwecken und vor allem dem Tourismus dienen.

2009 war die Bürgerinitiative am Ziel

Nach 112 Protestwanderungen war es geschafft: Am 9. Juli 2009 gab das Bundesverteidigungsministerium seinen Verzicht auf das Gelände bekannt, nachdem auch die lokale Wirtschaft massiv gegen das Bombodrom protestiert hatte. Die BI Freie Heide war am Ziel. Damit wurde gleichzeitig aber auch ihr eigenes Ende eingeläutet.

Die Zeitzeugnisse und Fotos von bedeutenden Ereignissen und engagierten Mitstreitern der BI sind in der Gadower Kirche zuweilen schon etwas verblasst. Doch sie vermitteln noch immer den Geist von unvergleichlichem bürgerschaftlichen Einsatz und großer Kraft. „Zusammengetragen wurde die Ausstellung von ehemaligen Mitstreitern der BI“, erzählt Renate Schüler. Sie ist die Vorsitzende des örtlichen Fördervereins der Gadower Dorfkirche, die zurzeit saniert wird.

Eine ehemalige Wanderausstellung

„Es ist die ehemalige Wanderausstellung der BI Freie Heide. Sie sollte eigentlich in Rheinsberg ihren ständigen Platz finden. Aber dort gab es keinen passenden Raum“, erzählt die Gadowerin. So fiel die Wahl letztlich auf die Kirche in Gadow.

Für die Ausstellung gibt es keine festen Öffnungszeiten. Wer sie besuchen möchte, muss sich zuvor bei Renate Schüler anmelden – am besten telefonisch. Dann gewährt sie Interessenten gern Zugang und kann selbst auch Erinnerungen aus der Protest-Zeit beisteuern. Momentan ist ein Besuch coronabedingt zwar nicht allen Menschen möglich, aber ab und an melde sich doch mal jemand.

Lohnenswertes kleines Ausflugsziel

Außerdem kann die Ausstellung gerade jetzt ein lohnenswertes Ziel für einen kleinen Ausflug sein, ohne die derzeitige Kilometerbegrenzung zu überschreiten.

Daneben gibt es unten im großen Kirchenraum Informationen rund um die Geschichte der Dorfkirche –mit Bildern und Texten. Wer mit einem Besuch der Gadower Kirche nicht mehr allzu lange wartet, kann auch noch den Weihnachtsschmuck samt Krippe und Baum bewundern, den coronabedingt nur wenige Menschen angeschaut haben. Bis Lichtmess am 2. Februar, als in der katholischen Kirche früher die Weihnachtszeit endete, bleibt der Schmuck noch erhalten, wie Renate Schüler sagt.

Wer sich die Ausstellung in der Kirche in Gadow ansehen möchte, meldet sich bei Renate Schüler unter Tel.: 033964/5 03 65.

