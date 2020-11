Wittstock

Bereits der Corona-Lockdown im Frühjahr hat viele geplante Veranstaltungen der Evangelischen Kirche in Wittstock beeinträchtigt oder gar unmöglich gemacht. Erst im Juni hatten Kantor Uwe Metlitzky und sein Team wieder zum Hörgenuss an Orgel und Co. in die Wittstocker Marienkirche laden können. Unter der Prämisse „geistliche Abendmusik“ war zunächst das Potsdamer Hornquartett aufgetreten. Das zweite Konzert, das sich auch offiziell als solches bezeichnen durfte, hatte Uwe Metlitzky selbst an der Orgel gestaltet.

Bis in den September hinein folgten weitere musikalische Abende in der Rubrik „Sommerkonzerte“. Seit dem Teil-Lockdown Anfang November sind nun überhaupt keine Konzerte und größere Kulturveranstaltungen mehr möglich. Doch es gibt eine Ausnahme. „In diesem Jahr müssen wir leider zwar auf Konzerte verzichten, aber nicht auf Gottesdienste“, erklärt der Kantor. Auch dürfe in angepasstem Rahmen musiziert werden. „So freuen wir uns, am 28. November Mirjam und Wieland Meinhold aus Weimar in unserer St.-Marien-Kirche begrüßen zu dürfen“, sagt Uwe Metlitzky. Die Klänge sind wieder unter der Prämisse „geistliche Abendmusik“ zu hören.

Der Gottesdienst zum ersten Advent werde auf diesen Abend verlegt und mit etwas mehr Musik ausgestaltet sein. „Wir hören von der vitalen Hirtenfreude französischer Noëls, die italienischen und böhmischen Pastoralen auf der Orgel oder aber die wunderschönen lebendigen Variationen ,Aria variata pastoralis’ von Franz Xaver Murschhauser für Orgel“, schwärmt der Kantor. Darüber hinaus werde Großmeister Georg Friedrich Händel mit seiner „Pifa“ (Hirtenmusik) aus dem Weihnachtsteil des „Messias“ dabei sein. Dazu eine Arie aus dem Magnificat, dem „Lobgesang der Maria" von Johann Sebastian Bach sowie bekannte Weihnachtslieder aus Europa.

Kantor Uwe Metlitzky freut sich, dass in der Kirche noch musiziert werden kann. Quelle: Christian Bark

Mirjam Meinhold, die als Sängerin am Deutschen Nationaltheater Weimar arbeitet, wird als Solosopran zu hören sein und verschiedene (Block-)Flöten spielen. Wieland Meinhold ist an der Orgel zu erleben. Der Musiker hatte schon in den Jahren zuvor die Wittstocker und Gäste an dieser „Königin der Instrumente“ mit klassischen Klängen erfreut.

Organist Wieland Meinhold gab schon öfter Konzerte in Wittstock. Quelle: Christian Bark

Auch in einigen Ortsteilen wird derzeit überlegt, Musikalisches mit Geistlichem zu verbinden. So muss etwa der Weidenhof Simon in Dossow sein traditionelles Adventssingen in diesem Jahr ausfallen lassen. Denkbar wäre laut Weidenhofinhaberin Antje Simon jedoch, dass vor oder in der Dossower Dorfkirche von zwei Sängerinnen gesungen und die Musik über Lautsprecher nach draußen geleitet wird. „Damit möglichst viele Leute mithören können“, sagt Antje Simon. In den kommenden Tagen wolle man gemeinsam mit der Kultursektion des Sportvereins, dem Ortsbeirat und der Stadt Wittstock dazu ins Gespräch kommen.

Der Gottesdienst mit musikalischer Andacht in der Wittstocker Marienkirche beginnt am Samstag, 28. November, um 17 Uhr. Die Veranstalter freuen sich über Spenden.

