Wittstock

Ein Mann wunderte sich am Dienstag um 21.20 Uhr über einen VW Crafter in einem Maisfeld nahe der Haßlower Chaussee in Wittstock. Er meldete das Kraftfahrzeug mit dem amtlichen Kennzeichen PR-KY 461 der Polizei.

Als sich Beamte dem Wagen nähern, gibt dessen Fahrer Gas. Er kann erst wieder in Klein Haßlow im dortigen Feld festgestellt werden.

Der Täter versucht, den Wagen anzuzünden. Dann flüchtet er zu Fuß.

Suche mit Hubschrauber

An der umfangreichen Suche beteiligt sich auch die Besatzung eines Polizeihubschraubers. Der Mann bleibt spurlos verschwunden.

Der VW Crafter war als gestohlen gemeldet worden. Die Fahndung nach dem Wagen wurde gelöscht, der Eigentümer über das Auffinden informiert.

Nun sucht die Polizei nach dem Autodieb: Hinweise an die Polizeiinspektion Ostprignitz-Ruppin, Tel.:03391/35 40.

Von MAZ-online