Wittstock

Ein lauter Knall schreckt am frühen Mittwochmorgen Anwohner in der Meyenburger Chaussee in Wittstock auf. Diebe brechen um 2.35 Uhr in den Einkaufsmarkt Kaufland ein. Ihr Ziel ist der Geldautomat. Sie sprengen ihn.

„Die Täter sind an die Geldkassetten gelangt und damit verschwunden“, berichtete Dörte Röhrs, Sprecherin der Polizeidirektion Nord, am Mittwoch im Gespräch mit der MAZ.

Höhe der Beute unbekannt

Wieviel Geld insgesamt entwendet worden ist, kann die Sprecherin noch nicht sagen. Eine Schätzung zur Höhe des entstandenen Sachschadens gibt sie noch nicht ab. „Die Täter sollen in einem Pkw geflüchtet sein“, informierte Dörte Röhrs. Zur Verfolgung sei sogar ein Polizeihubschauber eingesetzt worden. Die Beamten hätten der Täter aber bisher nicht habhaft werden können.

Ein Geldautomat in einem Wittstocker Einkaufsmarkt ist Mittwochfrüh gesprengt worden. Quelle: Christian Bark

Zum Zeitpunkt laufen die kriminaltechnischen Ermittlungen am Tatort noch. Polizeibeamte sind vor Ort im Einkaufsmarkt, um mögliche Zeugen zu befragen. „Vielleicht ist je wem in den letzten Tagen etwas Verdächtiges aufgefallen“, so die Polizeisprecherin.

Die Kunden mussten einen provisorischen Eingang nutzen. Quelle: Christian Bark

Der Tatort im Eingangsbereich ist für den Kundenverkehr gesperrt, der Einkaufsmarkt hat derweil einen provisorischen Ein- und Ausgang an der Seite eröffnet.

Die Polizei sucht Zeugen, die zur Aufklärung des Falls beitragen können. Diese können sich unter Tel. 03391/354-0 oder persönlich auf dem Wittstocker Revier melden.

Von Christian Bark