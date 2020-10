Alt Daber

Die ehemalige Zollstation in Alt Daber zwischen der brandenburgischen und mecklenburgischen Landesgrenze ist für Jana Seedorf und ihre zehnjährige Tochter Michelle eines der beliebtesten Wahrzeichen der Region.

Kein Wunder also, dass es das heimatverbundene Mutter-Tochter-Gespann zum allerersten Heidefest auf das Gelände des Daberturms zog. „ Wittstock ohne Heide wäre unvorstellbar“, fand die Mutter mit Blick gen Töchterchen, die auf den Eiszeit-Findlingen vor dem ehemaligen Wachturm herumtollte.

Der Wettergott meinte es gut: Dutzende Besucher erlebten neben Händlerangeboten auch Kultur und Musik. Quelle: Susann Salzmann

Das Mädchen freut sich schon darauf, wenn in der Schule die Sagen rund um Wittstock und die Heide gelehrt werden. „Ich kenne sie vom Hören-Sagen“, gestand ihre Mutter ein. Ein Besuch im Daberturm frischte das Gedächtnis schließlich wieder auf. Tafeln über die verschiedensten Sagen und unterhaltsame Erklärungen prangen dort.

Jana Seedorf besucht mit Töchterchen Michelle gern und häufig die Daberburg und die Heide. Quelle: Susann Salzmann

Oder wissen Sie ad hoc, wegen welcher Güter die Wittstocker Heide als „Schmugglerheide“ Berühmtheit erlangte? Tabak, Kakao, insbesondere aber auch Gewürze wie Salz und Pfeffer zählten zu den Artikeln, die laut „Turmwächter“ Sebastian Paul auf der Heide getauscht wurden. Auch Textilien, Fisch und Kühe waren als Schwarzhandelsgüter populär.

„Für 64.000 Taler kaufte die Stadt Wittstock die mehr als 3000 Hektar große Heide 1840 vom Gut Wredenhagen. Deren Schönheit, Bedeutung und Naherholungsfaktor soll durch Heidefeste wieder in den Mittelpunkt gerückt werden“, sagte Wittstocks Kulturamtsleiterin Georgia Arndt. „Der Ausflug in die Heide ist seit Jahren wichtig für die Wittstocker“, meinte Arndt. Sie sieht genau wie Stadtmitarbeiter Sebastian Koschinski wieder eine zunehmende Bedeutung der Heide im Herzen der Brandenburger.

Für das erste Heidefest auf dem Areal des Daberturms holten sich die Veranstalter zwölf Händler und Aussteller, die insbesondere regionale Produkte anboten. Quelle: Susann Salzmann

Stete Besucherströme enterten am Samstag zur Premiere das Gelände und hinterließen bei den Organisatoren ein Gefühl tiefer Zufriedenheit, mit ihren Angeboten voll ins Schwarze getroffen zu haben. Zwölf Aussteller – darunter ein Korbflechter aus dem Pritzwalker Umland sowie mit Ines Dahse und Martina Schneider eine Weberin und Spinnerin – zeigten Handwerk, das es heutzutage nicht mehr allzu häufig zu sehen gibt.

Ines Dahse zeigte am Webstuhl, wie langwierig das Verweben von Flachs zu Stoff einst gewesen ist. In knapp drei Stunden schafft sie einen etwa zehn Zentimeter breiten Stoffabschnitt. Quelle: Susann Salzmann

Die nächste Auflage des Heidefestes kommt 2021 ganz gewiss, so Sebastian Koschinski. Mit gezielten Aktionen wie dem Heidefest solle das Gelände um den Daberturm künftig mehr Aufmerksamkeit bekommen und dadurch besser vermarktet werden. „Ab April 2021 wollen wir hier einmal pro Woche eine Veranstaltung machen“, sagte er. Angefangen von der Pilzberatung über eine Lesung unter Sternenhimmel bis hin zu Ausstellungen und Familienangeboten.

Zum Besuch beim Heidefest in Alt Daber gehörte auch die Stippvisite im Modellpark. Quelle: Susann Salzmann

Während andere Bereiche erweitert werden sollen, soll der steinerne Backofen auf dem Areal allerdings verkleinert werden. „Allein das Heizen dauert zwei ganze Tage“, hielt der Kultur-Mitarbeiter es für angemessen, den Ofen zu verkleinern, sodass er nicht nur zu größeren, geplanten Anlässen benutzt werden kann, sondern spontaner.

Ute Wiesner verließ das Heidefest als Besucherin nicht nur mit mehrerlei selbstgemachten Holzdekorationen, sondern überdies höchst zufrieden. „Tolles Gelände, tolle Angebote. So was wie eine Hofkäserei, ein Stein-Experte oder ein Korbflechter ist nicht mehr leicht zu finden“, meinte die Besucherin, die mit ihren Freundinnen einen gemeinsamen Wochenendurlaub in der Prignitz verbrachte.

Zum Wochenendkurzurlaub kamen etwa Ute Wiesner und einige Freundinnen in die Prignitz. Das Heidefest verließen sie nicht ohne Deko-Artikel - darunter eine aufgearbeitete Wurzel. Quelle: Susann Salzmann

Von Susann Salzmann