Wittstock

Das Ende ihrer Schulzeit haben die Zehntklässler an der Polthier-Oberschule in Wittstock schon vor Augen. Auch wenn sie ihrer Schule demnächst den Rücken kehren, hinterlassen sie einen bleibenden Eindruck: Bei einer Pflanzaktion brachten sie am Dienstag mehrere Gehölze in die Erde.

„Jeder kann etwas für seine Umwelt machen, hier können die Schüler praktisch erfahren, wie leicht so etwas geht“, sagt Sebastian Tischer. Der Geografielehrer vermittelt den 21 Schülern der Klasse 10c im Rahmen seines Unterrichts immer wieder, „was es heißt, praktisch zu handeln.“ Die großen Themen Nachhaltigkeit und Klimawandel bricht Tischer auf den Alltag herunter.

Schüler der Polthier-Oberschule Wittstock setzen einen Schlusspunkt

„Das ist ein schöner Abschluss für die Klasse“, sagt Sebastian Tischer. Um seine Idee für die Pflanzaktion zum Laufen zu bringen, holte er die Wohnungsbaugenossenschaft (WBG) in Wittstock ins Boot. Denn von der Schule aus hat der Lehrer die Bäume und Sträucher im angrenzenden Wohngebiet Bohnekamp täglich vor Augen.

„Es ist gut, wenn sich lokale Akteure vernetzen“, so der Lehrer. Dem stimmt André Linke, technischer Vorstand bei der WBG, zu: „Wir unterstützen seit Jahren die Oberschule, weil sie an unser Wohngebiet grenzt.“ Ursprünglich sollte die Abschlussklasse des vergangenen Jahr den Anfang machen. Coronabedingt fiel die Aktion damals ins Wasser.

Gemeinsam handeln: Die Winterlinde kommt neben der Polthier-Oberschule in Wittstock mit vereinter Kraft der Zehntklässler in die Erde. Quelle: Christamaria Ruch

Wohnungsbaugenossenschaft Wittstock unterstützt die Pflanzaktion

Neben einer Winterlinde als Baum des Jahres 2016 pflanzten Schüler und Lehrer nun auch mehrere Sträucher wie Hartriegel oder Prachtspiere. Dafür investierte die WBG 230 Euro. Alle Gehölze schlagen direkt neben dem Gelände der Polthier-Oberschule Wurzeln. „Daraus kann sich eine regelmäßige Aktion für die Abschlussklassen entwickeln, wir unterstützen das“, sagte Linke.

Während sich die Schüler beim Ausheben der Pflanzgrube für die Winterlinde abwechselten, brachten Hannah Schulz und Mitschülerinnen einzelne Sträucher in die Erde. „Ich finde das sehr cool, das ist ein Beitrag für den Umweltschutz“, sagte Hannah Schulz. Und: „Wenn wir uns in ein paar Jahren hier mal wieder sehen, haben wir einen Bezug zu unserem Schulabschluss.“

Geografielehrer mit Herz für die Forstwirtschaft

Sebastian Tischer hat schon als Jugendlicher Bäume gezüchtet und privat aufgeforstet. Ein Studium der Forstwirtschaft hatte er im Blick, doch dann entschied sich der heute 38-Jährige für ein Lehramtsstudium. „Es hieß damals, Förster haben keine berufliche Zukunft.“

Umso mehr lenkt er beim Geografieunterricht immer wieder den Fokus auf die Umwelt und möchte seine Schüler für diese Themen sensibilisieren. „Der Schulhof ist bereits voll, deshalb pflanzen wir mit der WBG jetzt neben der Schule“, so Tischer.

Schulleiterin Eva-Maria Vanino (vorn) und Sebastian Tischer (r.) freuen sich mit den Schülern über die Spende in Höhe von 500 Euro von Nadine Schröder (2.v.r.) und André Linke (4.v.r.) von der WBG. Quelle: Christamaria Ruch

WBG spendet für neue Schulprojekte

Damit nicht genug: Schulleiterin Eva-Maria Vanino nahm für die Polthier-Oberschule noch eine Spende in Höhe von 500 Euro entgegen. Nadine Schröder, kaufmännischer Vorstand der WBG und André Linke überreichten die finanziellen Mittel für neue Schulprojekte.

„Das ist eine echte Überraschung und Freude“, sagte die Schulleiterin. Und: „Wir haben einige Ideen.“ Dazu zählen neue Sitzgelegenheiten in der Cafeteria oder neue Grünpflanzen im Schulgebäude.

Seit mehr als zehn Jahren unterstützt die WBG die Polthier-Oberschule regelmäßig mit Spenden. Dabei ging es auch in der Vergangenheit um besondere Aktivitäten, wie etwa den Besuch des Skikurses oder die Fahrt nach Frankreich. Beides liegt nun coronabedingt auf Eis.

Von Christamaria Ruch