Wittstock

Das Telefon klingelt, an der Tür klopfen die nächsten Gratulanten und der Tisch füllt sich mit Blumensträußen: Gerda Dammann aus Wittstock sitzt in ihrem Sessel und strahlt Zufriedenheit aus. Sie steht an diesem Tag im Mittelpunkt. Am Sonntag feierte sie ihren 100. Geburtstag.

„Bis jetzt bin ich noch nicht aufgeregt, mal sehen, wie es heute Abend ist, wenn ich meine Enkel und Urenkel wiedergesehen habe und wir alle so viel erzählt haben“, sagt Gerda Dammann mit einem Lächeln. Glückwunschschreiben des Bundespräsidenten sowie des Wittstocker Bürgermeisters reihen sich ein. „Wie komme ich zu dieser besonderen Ehre, da kann ich ja richtig stolz sein“, sagt sie.

Zum 100. Geburtstag viele Gratulationen für Gerda Dammann in Wittstock

Außerdem sticht eine Torte mit der runden Zahl 100 aus Schokolade ins Auge. Wer Gerda Dammann nicht kennt, glaubt kaum, dass sie gerade ein Jahrhundert alt geworden ist: Auch wenn die Augen, Ohren und Beine nicht mehr so wie früher wollen, besticht die Jubilarin mit einem wachen Geist und Lebensmut.

Sie verfolgt das Geschehen in ihrer unmittelbaren Umgebung und der weiten Welt nach wie vor genau. „Es sind ja überall keine guten Nachrichten zu hören, erst Corona, jetzt noch das Hochwasser“, sagt sie.

Gerda Dammann fühlt sich für ein Seniorenheim zu jung

Umso dankbarer ist Gerda Dammann für ihr langes Leben. Seit 2015 ist sie Mitglied in einer Seniorenwohngemeinschaft der Nachbarschaftspflege in der Beethovenstraße im Rote-Mühle-Quartier in Wittstock.

„In ein Seniorenheim wollte ich damals nicht, das konnte ich mir nicht vorstellen“, erinnert sich Gerda Dammann. Heute sieht sie das genauso: „Ich fühle mich für ein Seniorenheim zu jung.“

Süße Glückwünsche zu Gerda Dammanns Geburtstag. Quelle: Christamaria Ruch

Glückwünsche zum Geburtstag vom Vermieter und dem Rote-Mühle-Quartier Wittstock

Die Quartiersmanagerin Michaela Elit und Doris Kohlmetz, Geschäftsführerin beim örtlichen Hausverwalter Dosseimmobilien, gratulieren ebenfalls am Sonntagvormittag und überbringen auch Glückwünsche von der Eigentümergesellschaft Treucon Rote-Mühle-Weg aus Berlin.

Ein Urgestein in Wittstock wird 100 Jahre

Mit Gerda Dammann ist ein echtes Wittstocker Urgestein 100 Jahre alt. Als viertes von sechs Kindern erblickte die Jubilarin am 18. Juli 1921 in Wittstock das Licht der Welt. Als einziges Mädchen unter fünf Brüdern musste sie sich nicht durchsetzen. „Wir haben uns alle gut verstanden“, sagt Gerda Dammann. Außerdem hatte sie zehn Halbgeschwister.

Die achtjährige Schulzeit in der Pestalozzischule in Wittstock endete 1936. Ihren Berufswunsch Friseurin konnte Gerda Dammann nicht verwirklichen, denn zunächst stand das damals übliche Pflichtjahr bei einem Bauern an. Eine Ausbildung stand ihr danach nicht offen.

Viele berufliche Stationen

Für kurze Zeit arbeitete sie in der Tuchfabrik, dann folgten Stationen in Stettin und Stralsund, bevor sie 1946 nach Wittstock zurückkehrte. Der Zweite Weltkrieg hinterließ auch bei Gerda Dammann tiefe persönliche Einschnitte; darüber zu reden ist nach wie vor schwer.

Gerda Dammann war ab 1946 Fabrikarbeiterin in Wittstock und stellte bei Grimme Kleiderbügel und Klammern her, war dann Platzanweiserin im Kino, wechselte später wieder zur Tuchfabrik und arbeitete von 1968 bis 1982 im Obertrikotagenbetrieb (OTB). Dort erhielt sie mehrfach Ehrungen für ihre gute Arbeit.

„Die Arbeit erforderte viel Konzentration und mathematische Fähigkeiten. Arbeit hält jung und fit, sie hat mir nicht geschadet“, sagt die Jubilarin. Darin sieht sie ein Rezept für ihr hohes Alter.

Persönliche Schicksalsschläge im Leben von Gerda Dammann

Ihren zweiten Mann Paul Dammann heiratete sie 1953. Er war als Damen- und Herrenschneider in Wittstock tätig und verstarb schon 1971. Schmerzlich ist auch, dass Gerda Damman bereits beide Söhne verloren hat. Umso mehr geben ihr nun die sieben Enkel und neun Urenkel Halt.

„Endlich können wir uns wiedersehen, wegen Corona war das ja lange nicht möglich“, sagt Gerda Dammann. Die Geburtstagsfeier ging Sonntagnachmittag bei Enkeltochter Mandy in Eichenfelde über die Bühne.

Auch im hohen Alter aufgeweckt

Gerda Dammann ist kontaktfreudig und sagt offen ihre Meinung. „Der Ton macht aber immer die Musik“, sagt sie. In der Seniorenwohngemeinschaft im Rote-Mühle-Quartier fühlt sie sich wohl und bewohnt dort ein Zimmer mit Balkon. „Ich habe morgens und abends die Sonne, kann vom Balkon aus das Leben beobachten“, sagt sie zufrieden.

In der Seniorenwohngemeinschaft spielt sie gern Mensch-ärgere-dich-nicht und ist auch für die Mitarbeiter eine gute Gesprächspartnerin. Pflegekraft Jennifer Godehard hatte am Sonntag Dienst und gratulierte mit einem großen Blumenstrauß: „Frau Dammann hat so viel zu erzählen, bevor ich mir eine Dokumentation im Fernsehen ansehe, frage ich lieber sie nach ihrem reichen Leben.“

Von Christamaria Ruch