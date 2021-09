Heiligengrabe

Die Senioren in der Gemeinde Heiligengrabe haben die Nase vorn. Während die landesweite Seniorenwoche erst am 2. Oktober zentral in Lübben eröffnet wird, laufen schon jetzt Veranstaltungen in Heiligengrabe.

Die Gesprächsrunde mit Heiligengrabes Bürgermeister Holger Kippenhahn ist dort Jahr für Jahr eine feste Größe. Das neue Bürgerhaus Pavillon in Heiligengrabe war am Mittwochnachmittag Treffpunkt für diese Veranstaltung. Mehr als 20 Seniorinnen und Senioren nutzten die Gelegenheit zum Gespräch.

Senioren stellen dem Bürgermeister in Heiligengrabe unbequeme Fragen

Dabei rief die Frage von Doris Ritter aus Jabel Kopfschütteln bei Holger Kippenhahn hervor. „Was hat es mit dem aktuellen Bau einer Müllverbrennungsanlage bei Swiss Krono auf sich, sind Sie da überhaupt informiert“, fragte sie. Doris Ritter berief sich auf gesicherte Quellen von Mitarbeitern des Unternehmens.

„Das ist reine Stimmungsmache“, sagte Holger Kippenhahn. Und: „Warum sollte Swiss Krono etwas illegal machen, wenn dort gleichzeitig riesige Investitionen geplant sind?“ Dabei verwies er auf Standortleiter Hendrik Hecht. Dieser hatte bei der Gemeindevertretersitzung Anfang Juni die Unternehmenspläne vorgestellt. 250 bis 300 Millionen Euro werden dort in den kommenden fünf Jahren investiert.

Swiss Krono in Heiligengrabe ist der größte industrielle Arbeitgeber im Landkreis Ostprignitz-Ruppin. Quelle: Christamaria Ruch (Archiv)

Swiss Krono plant riesige Investitionen – aber keine Müllverbrennungsanlage

Die Großprojekte umfassen die Bereiche Logistik, Produktionserweiterung, Energieerzeugung, Verbesserung der Arbeitsbedingungen sowie die Erweiterung des Werksgeländes. Die Swiss Krono Group mit Sitz in der Schweiz ist einer der weltweit führenden Hersteller von Holzwerkstoffen.

Holger Kippenhahn nahm anschließend Kontakt mit Hendrik Hecht auf, wie er am Donnerstag auf MAZ-Nachfrage mitteilte. „Hendrik Hecht ist bass erstaunt; derartige Pläne für eine Müllverbrennungsanlage gibt es nicht“, so Kippenhahn. Vielmehr verwies Hecht auf die im Juni veröffentlichten Unternehmenspläne.

Marianne Ihrke begrüßte Holger Kippenhahn zum Gespräch im Rahmen der Seniorenwoche in Heiligengrabe. Quelle: Christamaria Ruch

„Alles, war er dort erzählt hatte, ist transparent und weiter aktuell“, sagte Kippenhahn. Hendrik Hecht möchte sich den Gerüchten entgegenstellen und wird dafür die nächste Zusammenkunft des Seniorenbeirates am 6. Oktober in Heiligengrabe nutzen.

Ornithologen dürfen sich in der Gemeinde Heiligengrabe aufhalten

Horst Ritter aus Jabel sorgt sich um die Vielzahl von Ornithologen, die im Gemeindegebiet unterwegs sind. „Wie lange geht das noch, müssen sich die Leute nicht beim Jagdpächter anmelden?“, fragte Ritter. Dafür sieht Holger Kippenhahn keine rechtliche Grundlage. „Man kann nur auf Leute zugehen, die man kennt“, sagte er.

Das neue Bürgerhaus Pavillon in Heiligengrabe bietet Platz für viele Veranstaltungsformate. Quelle: Christamaria Ruch

Ornithologen werden laut Kippenhahn auch von Interessenten für den Bau von Windenergieanlagen (WEA) in potenzielle Windeignungsgebiete geschickt, um die Artenvielfalt zu erfassen. „Wir hatten als Gemeinde 2013 einen Ornithologen beauftragt, um das Artenspektrum zu untersuchen“, sagte Kippenhahn.

Völkische Siedler in Grabow

Marianne Ihrke, seit einem Jahr Vorsitzende des Seniorenbeirates in Heiligengrabe, hatte Anfragen zu den völkischen Siedlern in Grabow: „Wie viele gibt es, was steckt dahinter?“ Holger Kippenhahn betonte: „Niemand von der Anastasia-Bewegung muss sich bei uns registrieren lassen.“ Er rechnet damit, dass „dieses Thema uns noch Jahre und Jahrzehnte beschäftigen wird.“

Das Gesangsduo „Die Zwei von nebenan“ begeisterte mit seinem Auftritt bei der Seniorenwoche in Heiligengrabe. Quelle: Christamaria Ruch

Nach der Gesprächsrunde brachte das Gesangsduo „Die Zwei von nebenan“ gute Laune und den Schunkelrhythmus mit. Der einstündige Auftritt erinnerte mit seinen Liedern und den Kostümen an das bekannte Schlagerduo „Die Wildecker Herzbuben.“

Von Christamaria Ruch