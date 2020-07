Dossow

Eine Woche lang haben sie gemeinsam und solo geübt, ihre Stimmen trainiert, sich von erfahrenen Gesangscoaches beraten lassen. In der Summe hatten am diesjährigen Gesangsworkshop auf dem Weidenhof Simon in Dossow 18 Gesangsschüler teilgenommen.

15 von ihnen präsentierten am Freitagabend bei einem Abschlusskonzert der Öffentlichkeit, was sie in dieser Zeit gelernt und geübt haben. Zum Konzert waren deutlich mehr Besucher gekommen, als zur „Offenen Probe“ am Mittwochabend. Der Weidenhof hatte kulinarisch aufgetafelt, im Innenhof fand das Konzert statt, sodass die Besucher an der frischen Luft genug Platz hatten, um die Corona-Auflagen zu erfüllen.

Zur Galerie Zum Ende des Gesangsworkshops gab es i Weidenhof Simon ein Abschlusskonzert aller Teilnehmer.

„Sie hören nun das Ergebnis von einer Woche harter Arbeit an Gesang und Stimme“, sagte Michael Schetelich vom gastgebenden Verein „DosseKultur“, der an dem Abend durch das Programm führte.

Das Publikum bekam eine Fülle an Musikgenres, Gesangslagen und Kostümen geboten. Vom roten Abendkleid bis hin zum Jentl-Kostüm aus dem gleichnamigen Film mit Barbara Streisand. In letzteres hatte sich Jutta Gbur gehüllt, die den oskarprämierten Song aus dem Film „Papa, Can You hear Me?“ präsentierte.

Aber auch melancholische Lieder wie etwa aus Franz Schuberts Winterreise oder geistlich erbauliche Lieder waren an dem Abend zu hören. Zudem auch Musicalsongs wie etwa „Gold von den Sternen“ aus dem Mozart-Musical, das Berenike Weiß zu Gehör brachte.

Beim von Illona Börner präsentierten Berliner Gassenhauer "Das Lied von der Krummen Lanke" hatte das Publikum seinen Spaß. Quelle: Christian Bark

Alles in allem zeigten sich die Veranstalter um Michael Schetelich und Antje Simon, die ebenfalls zu den Sängerinnen gehörte, zufrieden mit der Veranstaltung. „Bis vor einigen Wochen war noch nicht einmal klar gewesen, ob der Workshop überhaupt stattfinden hätte können“, berichtete Antje Simon.

Für viele Teilnehmer war es nicht der erste Workshop in Dossow gewesen. Seit es diesen gibt, nimmt etwa Hans-Dieter Schaake aus dem Oderbruch daran teil. Für den leidenschaftlichen Chorsänger war es seit des Lockdowns das erst musikalische Training und auch ein Erwachen aus der „Corona-Depression“, wie er sagte.

Von Christian Bark