Wittstock

Zumindest bei religiösen Veranstaltungen können Menschen in Wittstock noch zusammenkommen, miteinander singen und diskutieren. So etwa beim Israelabend in der Heilig-Geist-Kirche am Mittwochabend. Dazu hatten wieder die Blaukreuzgruppe und die Landekirchliche Gemeinschaft geladen. Bevor der Referent des Abends, Pfarrer im Ruhestand und Israelfreund Dieter Begaße, beginnen konnte, meldete sich aber zunächst ein alter Bekannter zu Wort.

Bert Wischnewski, der die Abende zuvor viele Jahre lang organisiert und nun eine Pause eingelegt hatte, meldete sich zurück. „Ich werde die Leitung wieder übernehmen“, sagte er. Für das kommende Jahr seien insgesamt wieder vier Israelabende, wahrscheinlich im Februar, Mai, August und November, geplant. Gerne mit Musik, Tanz und Themendiskussionen.

Anzeige

Dieter Begaße sprach über die Bedeutung Israels. Quelle: Christian Bark

Letztere war mit Dieter Begaße durchaus erwünscht. Denn er sprach über nichts Geringeres als die Bedeutung Israels für die Christenheit. „Es gibt viele Vorurteile und Ideologien in Verbindung mit Israel“, sagte Dieter Begaße, der schon als Jugendlicher von Israel begeistert gewesen war und seit etwa 15 Jahren Reisen in das Heilige Land anbietet. Er wolle aber erst urteilen, nachdem er genauer hingesehen habe.

Wurzel christlichen Glaubens

Zur Untermauerung der Bedeutung Israels stellte er drei Postulate auf. Einmal, dass Israel und dessen altes Testament die Wurzel christlichen Glaubens darstellten. Die zweite Auffassung, dass Israel ein Werkzeug in der Hand Gottes zum Segen der Welt sei, musste er genauer erklären.

Denn die Juden seien einst das auserwählte Volk Gottes gewesen, hätten diesen aber wegen ihres aufkommenden Glaubens an weitere Götter verärgert, weshalb sie in die gesamte Welt verstreut worden wären. Die Christen seien nachkommend dann das auserwählte Volk geworden.

Mit Mundschutz und Abstand durfte die religiöse Veranstaltung stattfinden. Quelle: Christian Bark

Der angesprochene Segen fällt zusammen mit dem dritten Postulat. Nämlich dass die eigene Position zu Israel entscheidend für den Segen Gottes sei. Hier wären nicht mehr nur theologische, sondern auch kulturelle und technologische Gesichtspunkte zu beachten. „Die Israelis sind in vielen Bereichen Vorbild, auch wirtschaftlich“, sagte Dieter Begaße.

Und so würden verschiedene Faktoren, auch negative, zusammenfallen, um sich ein eigenes Bild zu machen. Als er noch Pfarrer war, habe er das aktiv betrieben. Gemeinsam mit seiner Christengemeinde hatte Dieter Begaße gemeinsam mit Juden Gottesdienste gefeiert, sehr zur Freude aller Beteiligten.

Von Christian Bark