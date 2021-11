Gewalt an Frauen: Hohe Zahlen in PR und OPR

Perleberg/Neuruppin

Wenn heute der Tag gegen Gewalt an Frauen ausgerufen wird, dann sind in der ganzen Region viele dabei: beide Landkreise, aber auch Städte wie Wittenberge, Perleberg und Neuruppin. Überall wird die Fahne der Organisation Terre des femmes gehisst, was sich auf deutsch mit „Welt der Frauen“ übersetzen lässt.

Aktuelles Problem für Prignitz wie OPR

Es gibt also so etwas wie Problembewusstsein und auch guten Willen über die ganze Region hinweg. Aber wie sieht es aktuell eigentlich im Nordwesten Brandenburgs aus mit Gewalt an Frauen?

Wie aktuell einen das Problem einholen kann, hat Katrin Leverenz, Gleichstellungsbeauftragte von Wittenberge, bei gleicher Gelegenheit im vergangenen Jahr erfahren: Denn eigentlich sollten damals beim Hissen der Fahne auch Mitarbeiterinnen des Frauenhauses in Wittenberge dabei sein. Doch die mussten kurzfristig absagen – weil sie einen dringenden Hilferuf einer Frau erhalten hatten, um die sie sich kümmern mussten.

Corona hat das Problem eher verschlimmert

Das Frauenhaus mit seinen zwölf Plätzen für betroffene Frauen und ihre Kinder ist das einzige im Landkreis Prignitz und hat ständig gut zu tun. Getragen wird es vom Verein Frauen für Frauen. Die Städte Wittenberge, Perleberg und Pritz­walk kofinanzieren es.

Die Plätze sind die meiste Zeit alle belegt. Katrin Leverenz weiß von immer etwa 40 Frauen pro Jahr, die dort leben. „Durch Corona ist es nicht besser geworden, sondern hat sich eher verschlimmert“, sagt sie. Die bei weitem meisten Bewohnerinnen sind Deutsche. Treffen kann es Frauen aus jeder sozialen Schicht und auch völlig unabhängig von Wohnort und Bildungsgrad.

Alles, was mit dem Frauenhaus zu tun hat, ist komplett anonymisiert – zu groß ist die Gefahr, dass Männer versuchen, dorthin zu kommen.

Polizei: Zahl der Straftaten bei häuslicher Gewalt in PR und OPR hoch

Fragt man bei der Polizei nach, so ist das Fazit ebenfalls recht eindeutig: „Fakt ist: Die Zahlen sind hoch“, betont Christin Knospe von der Polizeidirektion Nord im Gespräch mit der MAZ, wenngleich sie einwendet, dass es im ländlichen Bereich von den Zahlen her noch nicht so heftig zugehe wie in den Städten.

Sie kann ein paar Zahlen nennen zu „Straftaten mit dem Merkmal häusliche Gewalt“. Das kann von der Sachbeschädigung über die Körperverletzung bis hin zur sexuellen Straftat alles Mögliche sein. Klar ist: Opfer sind in deutlicher Mehrheit Frauen, für beide Landkreise Prignitz und Ostprignitz-Ruppin etwa im Verhältnis drei zu eins.

So waren im Jahr 2020 im Landkreis Prignitz von 236 Opfern solcher Straftaten 175 Frauen. In Ostprignitz-Ruppin waren es von 267 insgesamt 199. Dass in beiden Landkreisen die Zahl der Opfer niedriger ist als die Straftaten, hängt damit zusammen, dass manche Frau gleich mehrfach betroffen ist.

Der Trend bei Gewalt gegen Frauen zeigt in der Prignitz nach oben

Für die Prignitz scheint es einen ziemlich eindeutigen Trend zu geben, und der zeigt seit 2016 in der Regel nach oben. Damals wurden 151 solcher Straftaten gemeldet, 2017 waren es dann 176, im Jahr 2018 schon 251 und dann 2019 der vorläufige Höchststand von 280. Im ersten Corona-Jahr 2020 sank dann die Zahl etwas auf 249, und bis zum 31. Oktober dieses Jahres waren es schon 179 solcher Delikte.

Im Kreis Ostprignitz-Ruppin waren es 2016 bereits 286 solcher Straftaten, 2017 dann 330, im Jahr 2018 dann 368, 2019 waren es 348, dann 2020 noch 288 und in diesem Jahr bis zum 31. Oktober 284.

Ob Steigen oder Sinken der Rate durch ein aktuelles Mehr oder Weniger von Fällen bedingt ist, lässt sich nicht so ganz genau sagen. Das liegt unter anderem daran, dass viele eine Gewalttat mitunter erst Jahre später melden. Zudem wird mit steigendem Problembewusstsein die Hemmschwelle niedriger, solche Gewalt anzuzeigen.

Häusliche Gewalt muss raus aus der Tabuzone

Und – so bestätigt es auch Katrin Leverenz, Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Wittenberge – es gibt nach wie vor eine große Dunkelziffer. Möglicherweise erklärt das auch, warum statistisch betrachtet die Zahl im ersten Coronajahr gesunken zu sein scheint: „Der Zugang zu Beratungsstellen ist erschwert, und es spielt sich mehr zu Hause ab“, sagt Katrin Leverenz, „das ist leider nicht der Ort, an dem die betroffenen Frauen sicher sind.“ Und so steigt auch die Dunkelziffer.

Wichtig sei, häusliche Gewalt „aus der Tabuzone herauszuholen“. Katrin Leverenz: „Wenn wir alle schweigen, hilft das den Tätern.“ Manchmal könne schon eine unverbindliche Ansprache hilfreich sein, etwa wenn man in der Nachbarschaft etwas Verdächtiges mitbekommt. „Menschlich gegenseitige Aufmerksamkeit“ sei wichtig.

Welche Faktoren häusliche Gewalt begünstigen

Risikofaktoren, die häusliche Gewalt begünstigen, sind zum Beispiel Suchtprobleme. Ältere Frauen sind zudem stärker gefährdet. „Früher ist man beim Partner geblieben“, erklärt Katrin Leverenz, „und früher gab es auch nicht diese große Öffentlichkeit.“ Trennung ist vor allem für diese Frauengruppe ein noch viel schwierigerer Schritt.

Oft bleibt es nicht bei einem Vorfall in einer Beziehung – es ist nicht selten, dass nach einem Gewaltausbruch Frauen den Beteuerungen ihrer Männer glauben, dass dies nie wieder vorkomme, und zu ihnen zurückkehren – nie wieder bis zum nächsten Mal, was auch mehrfache Einsätze der Polizei an gleicher Stelle erklärt. „Das ist ein langer und teilweise frustrierender Prozess der Ablösung“, sagt Katrin Leverenz.

Wie auch die Polizei helfen kann

„Manchmal kommen wir da mehrfach zum Einsatz, und irgendwann macht es klick“, sagt dazu Christin Knospe. Wenn sich eine Partnerin dann endlich zur Trennung entscheidet, dann kann die Polizei immerhin insofern helfen: „Wir haben die Möglichkeit, eine Wohnungsverweisung zu veranlassen, um die räumliche Trennung vollziehen zu können.“

Soll heißen: Indem der Gewalttäter der Wohnung verwiesen ist, hat das Opfer die Gelegenheit, dort in Ruhe alles zu regeln. Die Polizei gibt die Daten der Betroffenen im Übrigen an Hilfsorganisationen wie den Weißen Ring weiter.

Es gibt auch psychische Gewalt gegen Frauen

Einigkeit besteht aber auch darin, dass Gewalt gegen Frauen weit mehr ist als alleine häusliche Gewalt, weshalb die Gewaltstatistik in dieser Hinsicht das Problem nur zum Teil abbilden kann. Hinzu komme, so die Polizeisprecherin, zum Beispiel auch Gewalt auf offener Straße.

„Es ist nicht nur körperliche Gewalt, sondern auch psychische Gewalt“, sagt Katrin Leverenz. Etwa wenn Frauen niedergemacht oder extrem beleidigt werden. Katrin Leverenz zählt dazu auch extreme Eifersucht und den Versuch, die Partnerin zu kontrollieren, bei der Arbeit, im Bekanntenkreis oder in Sachen Finanzen.

Ein großes Problem ist das digitale Stalking durch Ex-Partner. Dies könne teilweise Frauen sogar in den Selbstmord treiben. Und über all das hinaus gibt es ganz viele subtile Formen unterschwelliger Gewalt.

Bundesweit: Das Hilfetelefon gegen Gewalt

Es gibt aber auch einige Möglichkeiten, um Hilfe zu bekommen. So bietet zum Beispiel das Frauenhaus in Wittenberge Sprechstunden an. Sinnvoll könnte auch ein Termin bei der Beratungsstelle Pro Familia sein.

Katrin Leverenz nennt aber vor allem das Hilfetelefon gegen Gewalt, das bundesweit kostenlos zu erreichen ist. Rufnummer: 0800/0 11 60 16. In Wittenberge versucht Katrin Leverenz, diese Rufnummer bekannter zu machen, etwa durch Aushänge im Rathaus, im Kultur- und Festspielhaus oder bei der Wohnungsgenossenschaft Elbstrom. Sie nimmt auch an der nächsten Mitgliederversammlung des Wittenberger Interessenringsteil, damit künftig auch in Einzelhandelsgeschäften darauf hingewiesen wird.

Und natürlich wird sie wie in den Vorjahren heute auch wieder die Fahne von Terre des femmes vor dem Wittenberger Rathaus hissen.

Von Bernd Atzenroth