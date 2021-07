Wittstock

Die geplante Gewerbetour in Wittstock wird verschoben. Sie war für Ende August vorgesehen und soll nun erst 2022 stattfinden. Das teilt die Stadtverwaltung mit. Grund sind Unsicherheiten aufgrund der Corona-Krise.

Die Gewerbetour sollte in diesem Jahr erstmals die Wittstocker Gewerbeschau ablösen, die zuletzt 2019 stattfand. Das Konzept der Gewerbetour sieht vor, dass sich regionale Unternehmen an einem Tag nacheinander jeweils für drei bis vier Stunden für Besucher öffnen. Die können diese Ziele dann je nach Lust und Zeit entweder alle ansteuern oder sich einzelne Betriebe heraussuchen.

Das stünde im Gegensatz zur eigentlichen Idee

„Der Ansatz ist, möglichst vielen Besuchern einen Einblick in die Produktionsvorgänge zu bieten. Das wäre momentan aber nur mit relativ wenigen Gästen möglich und steht deshalb im Gegensatz zur eigentlichen Idee der Veranstaltung“, erklärt Martin Bünning, Leiter des Amtes für Stadtentwicklung in Wittstock.

Mit der Gewerbetour will die Stadt Wittstock das Konzept der öffentlichen Präsentation regionaler Firmen modernisieren. Die bisherige Gewerbeschau war viele Jahre lang ein fester Bestandteil im Veranstaltungskalender der Stadt. Bei der Firmen-Messe konnten sich die Besucher einen Tag lang in konzentrierter Form an einem jährlich wechselnden Ort über das Angebot und die Leistungsfähigkeit der Betriebe informieren.

Firmen organisatorisch entlasten

Die künftige Gewerbetour hingegen soll die teilnehmenden Firmen organisatorisch entlasten. Denn diese können sich direkt an ihren jeweiligen Standorten näher vorstellen. Die Idee dazu entstand in Zusammenarbeit mit der Gemeinde Heiligengrabe und der Regionalentwicklungsgesellschaft Nordwestbrandenburg (REG).

Die bereits begonnenen Vorbereitungen für die Gewerbetour dienten nun als Grundlage für den Start im kommenden Jahr. Unternehmen aus Fretzdorf und Liebenthal hatten schon ihr Interesse signalisiert. In die Entscheidung, dass die Gewerbetour nun verschoben wird, waren sie deshalb mit eingebunden. „Es ist bedauerlich, dass wir unser Vorhaben jetzt noch nicht umsetzen können. Wir freuen uns nun aber umso mehr auf das nächste Jahr“, sagt Stefan Ciaciuch, Geschäftsführer des gleichnamigen Fruchtwarenhandels in Fretzdorf.

Von Björn Wagener