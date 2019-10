Gitarrenschüler üben für erstes Konzert

Wittstock

Zweimal in der Woche erklingen im Treffpunkt „ Lichtblick“ der Landeskirchlichen Gemeinschaft in Wittstock die Gitarren. So lädt beispielsweise Prediger Andreas Weiß jeden Mittwochnachmittag zu einem solchen Gitarrenkurs in die Königstraße 32. „Unser Verein ist von Hause aus sehr musikalisch. Da lag es nahe, dass wir ein musikalisches Angebot schaffen“, erklärt Andreas Weiß. Überhaupt solle sich der Lichtblick zu einem „Raum der Begegnung“ in Wittstock werden. Solche Gitarrentreffen würden dazu beitragen.

Es ist nur eine kleine Gruppe, die mit Andreas Weiß zusammen die Saiten zupft und schlägt. Die jüngsten Teilnehmer sind Nele Schröder und Paula Wilkens. Während Paula das Gitarrenspielen gerade erlernt, hat Nele bereits schon fünf Jahre lang nach Noten zupfen gelernt. „Ich will aber lieber Lieder mit der Gitarre begleiten können“, sagt die Jugendliche.

Individuell werden die einzelnen Teilnehmer gefördert. Quelle: Christian Bark

Im Gegensatz zum Unterricht an einer Musikschule spielen die Teilnehmer bei Andreas Weiß nicht nach Noten, sondern nach Akkorden. Andreas Weiß rät seinen Mitstreitern auch nicht das günstigste Instrument aus dem Supermarkt zu kaufen. Auf den Klang komme es an. „Je schöner eine Gitarre klingt, desto höher ist die Chance, dass der Spieler Spaß daran hat“, sagt er. Wichtig sei auch regelmäßig es Üben außerhalb der Treffzeiten. „Mit der Zeit muss man richtig Hornhaut auf den Fingern bekommen“, erklärt Andreas Weiß.

Erster großer Auftritt im Advent geplant

Täglich übt auch Paula Wilkens auf ihrem Instrument, das sie erst seit diesem Jahr besitzt. „Morgens vor der Schule spiele ich einige Minuten“, berichtet sie. Weitaus länger besitzt Stefan Schütte schon seine Gitarre, er war aber bisher nie zum Üben gekommen. „Eigentlich wollte ich schon immer Gitarre spielen können. Das hat was von Lagerfeuerromantik“, sagt er.

Wie Stefan Schütte ist auch Susanne Ahrend seit über einem halben Jahr im Gitarrenkurs dabei. „Ich habe vor Jahren schon Gitarre gespielt. Jetzt will ich es wieder auffrischen“, sagt die Wittstockerin. Sie genieße das gemeinsame Spiel in der Gruppe sehr. Rund 45 Minuten währt das musikalische Treffen jeden Mittwoch ab 17.30 Uhr. Vorher findet ab 16.45 Uhr ein weiterer Kurs statt. Und die Gitaristen wollen schon bald zeigen, was sie gelernt haben.

„Für die Adventszeit wünsche ich mir einen gemeinsamen Auftritt von uns allen“, sagt Andreas Weiß. Bis dahin müsse aber noch fleißig geübt werden. Deshalb nehme er jetzt schon Weihnachtslieder ins Repertoire mit auf. Einen Termin für den Auftritt gibt es auch schon, wie der Prediger informiert. So wollen er und seine Mitstreiter beim großen Adventssingen in der Wittstocker Heilig-Geist-Kirche am ersten Advent mitspielen.

Der Lichtblick in der Königstraße entwickelt sich derweil immer mehr zum Treffpunkt für verschiedene Besucher. „Ob die Leute nur einen Kaffee trinken wollen oder Gitarre spielen, jeder ist willkommen“, so Andreas Weiß. Jetzt im Herbst wird es auch wieder einen Strickkurs in den Räumlichkeiten geben.

Von Christian Bark