Wittstock

Um 4.05 Uhr krachte es am Sonntag auf der A 24 in Richtung Berlin zwischen dem Autobahndreieck Wittstock und der Anschlussstelle Herzsprung. Eine 59-Jährige kam beim Überholen mit ihrem BMW mit nicht angepasster Geschwindigkeit auf winterglatter Fahrbahn ins Schleudern. Der Wagen landete an der Mittelschutzplanke und musste abgeschleppt werden. Gesamtschaden: etwa 5000 Euro.

Zwei Verletzte

Eine halbe Stunde später wurden zwei Menschen in Richtung Hamburg verletzt. Ein 22-Jähriger war mit seinem Pkw Mini zwischen den Anschlussstellen Neuruppin und Herzsprung beim Überholen ins Schleudern gekommen. Das Auto fuhr durch die Böschung und blieb am Wildschutzzaun stehen. Der Fahrer und sein 20-jähriger Beifahrer verletzten sich leicht. Sie wurden ambulant im Krankenhaus behandelt. Der Pkw wurde abgeschleppt. Schaden: etwa 7000 Euro.

Unfall mit Sachschaden

Um 5.15 Uhr krachte es noch einmal in Richtung Berlin. Eine 25-Jährige kam mit einem Hyundai auf dem rechten Fahrstreifen zwischen dem Autobahndreieck Wittstock und der Anschlussstelle Herzsprung ins Schleudern und von der Fahrbahn ab. Der Pkw wurde abgeschleppt. Gesamtschaden: etwa 8000 Euro

Von MAZ-online