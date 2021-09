Wittstock

Die Glinze in Wittstock wird am Samstag, 11. September, zur Rennstrecke. Darauf wird der Fluss gerade vorbereitet. Zwei Mitarbeiter des Wasser- und Bodenverbandes Dosse-Jäglitz schnitten am Mittwoch und Donnerstag mit kleinen Sensen den Bewuchs im Wasser ab und machten den benötigten Streckenabschnitt damit fit für das bevorstehende Charity-Event des Wittstocker Rotary Clubs.

Mehr als 2000 Enten in Wittstock

Am 11. September um 13 Uhr werden mehr als 2000 gelbe Renn-Enten aus Plastik an der Brücke an der Pritzwalker Straße ins Wasser gegeben. Sie schwimmen dann rund 500 Meter bis zum Zieleinlauf hinter der Plattform am Museum Alte Bischofsburg. Jede Ente trägt eine Startnummer, die zuvor für je fünf Euro verkauft wurde. Wer die Startnummern der schnellsten Enten erwarb, gewinnt Preise. Die Einnahmen aus dem Verkauf der ersten 2000 Enten kommen dem Schwimmunterricht von Kindern zugute, der aufgrund der Corona-Krise oft ausfiel. Alle Verkäufe darüber hinaus fließen in den Aufbau eines Spielplatzes im Raum Ahrweiler, der stark von der Flutkatastrophe betroffen ist.

Alles reine Handarbeit

Den Flusslauf wie beschrieben zu säubern, ist „reine Handarbeit“, sagt Dirk Preuß vom Wasser-

Wie hinter Glas: Bewuchs in der Glinze in Wittstock. Quelle: Björn Wagener

und Bodenverband Dosse-Jäglitz. Die Glinze ist nur etwa 50 Zentimeter tief – zu flach, um ein Boot einzusetzen, wie es eigentlich üblich ist. Normalerweise werde die Glinze einmal im Jahr so vom Grün befreit. Lediglich das bevorstehende Entenrennen sorgte nun für einen zweiten Einsatz.

Den Bewuchs herauszuziehen oder von vornherein zu verhindern, sei nicht möglich, so Dirk Preuß. Eindämmen lasse sich das Grün aber, indem für Schatten gesorgt wird. Sonneneinstrahlung treibt den Wuchs voran. Das kann so weit führen, dass das Wasser nicht mehr abfließt, gerade, wenn es längere Zeit stark regnet. „Deshalb gehört das Entkrauten zur normalen Gewässerpflege dazu“, so der Fachmann. An den Randbereichen hingegen werde kaum Hand angelegt. Denn die Grünbereiche direkt am Wasser sind Insekten dienlich.

Pflegeeinsatz an der Glinze

Nahe der Glinze waren am Mittwoch aber auch die ehrenamtlichen Helfer im Einsatz, die das

Die ehrenamtlichen Helfer, die das ehemalige Laga-Gelände in Wittstock pflegen, bei einem Arbeitseinsatz an der Glinze in Wittstock. Quelle: Björn Wagener

ehemalige Laga-Gelände in Wittstock sauber halten. Sie entfernten bei ihrem Pflegeeinsatz unerwünschtes Grün.

In der nächsten Woche soll ein Testlauf auf dem Fluss stattfinden. Dann kann die gelbe Entenschar kommen.

Startnummern können in Wittstock noch bis kurz vorm Start am 11. September an folgenden Orten erworben werden: Hagebaumarkt, Touristinformation, Sparkasse und Bäckerei Hausbalk.

Von Björn Wagener