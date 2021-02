Gadow

Für die Dorfkirche in Gadow soll eine neue Kirchenglocke gegossen werden. Das bestätigt Michael Schetelich, Mitglied des Gemeindekirchenrates der evangelischen Kirchengemeinde Dosse-Brausebach. Noch im Februar würden die Arbeiten ausgeschrieben. „Wir würden uns sehr wünschen, dass man das vor Ort macht. So war es früher Tradition. Aber das ist heute nicht mehr umsetzbar. Die Glocke wird in einer großen deutschen Glockengießerei angefertigt.“

Ursprüngliches Geläut wird wieder hergestellt

Damit soll das ursprüngliche Geläut wieder hergestellt werden. Es besteht eigentlich aus zwei

Die Kirche in Gadow. Quelle: Björn Wagener

Glocken. Derzeit befindet sich aber nur noch eine davon im Turm der großen Kirche. Die erste, größere Glocke wurde im Zweiten Weltkrieg „Kriegszwecken zugeführt“, wie aus Überlieferungen eines Zeitzeugen hervorgeht. Die verbliebene Glocke wurde in Lübeck gegossen. Sie besteht aus Bronze und hat einen unteren Durchmesser von 73,9 Zentimetern. Die neue wird ebenfalls aus Bronze gefertigt und einen unteren Durchmesser von 90 Zentimetern haben, wie Michael Schetelich berichtet. Für Bronze habe man sich entschieden, weil dieses Material „sehr haltbar und klangschön ist“.

„Selig sind die Friedfertigen“

Wenn eine Glocke neu entsteht, ist eine mit eingebrachte Inschrift üblich. Über deren Wortlaut habe sich der Gemeindekirchenrat bereits verständigt. Dazu wurde auch der örtliche Förderverein der Dorfkirche mit hinzugezogen. Ergebnis: Künftig soll auf ihr zu lesen sein: „Selig sind die Friedfertigen. FREIeHEIDe, 9.7. 2009“ – außerdem ein Signum und die Jahreszahl der Entstehung der Glocke. Mit diesem Spruch wolle man den kriegsbezogenen Inschriften der alten vorhandenen Glocke etwas entgegensetzen, wie Michael Schetelich sagt.

Damit beide Glocken künftig gut zusammenklingen, müssen ihre Stimmhöhen aufeinander abgestimmt werden. „Wir sind dabei der Empfehlung des Glockensachverständigen der evangelischen Landeskirche gefolgt.“ Das Gewicht der neuen Glocke wird etwa 420 Kilogramm betragen. Kommt diese Masse beim Läuten in Schwung, muss der Glockenstuhl diesen Kräften statisch gewachsen sein. Um das sicherzustellen, wird er gleich mit erneuert.

Für einen Magnetantrieb entschieden

Zudem ist geplant, ein verändertes Antriebssystem für das Geläut zu installieren. „Wir haben uns

Michael Schetelich Quelle: Björn Wagener

für einen Magnetantrieb entschieden. Er ist verschleiß- und ruckelfreier“, sagt Michael Schetelich. Und er bietet die Möglichkeit, die Glocken alternativ auch per Hand zu läuten – etwa bei einem Stromausfall. Dass sie auch dann läuten können, sei ein wichtiger Aspekt. „Glocken haben eine große Symbolkraft“, so Michael Schetelich.

Wie hoch die Kosten für das Projekt rund um die Glocken in der Kirche sein werden, wird erst nach der Ausschreibung feststehen. Michael Schetelich geht aber von einem Betrag im unteren fünfstelligen Bereich aus. Die neue Glocke solle möglichst noch in diesem Jahr hergestellt und eingebracht werden. Dabei werde ein Kran eingesetzt. Wie das Ganze zeitlich ablaufen soll, sei noch nicht konkret absehbar – auch hinsichtlich der Corona-Lockdowns. „Wir möchten dann natürlich gern eine Glockenweihe durchführen.“

Zudem muss das Ganze zeitlich in den gesamten Sanierungsplan der Kirche passen, in den die Glockenerneuerung eingebettet ist.

Nebengebäude soll neu entstehen

Die Arbeiten umfassen auch Reparaturen an der Außenfassade; die Gestaltung des Innenraumes, in dem eine eine Doppelübermalung in der Asis festgestellt wurde und den Außenbereich rund um die Kirche. Es soll ein Nebengebäude für Versorgungszwecke und Sanitäranlagen neu gebaut werden. Auch wird eine Streuobstwiese entstehen. Die ersten Obstbäume sind bereits gepflanzt worden. Für die Gesamtinvestition stehen Fördermittel zur Verfügung.

Von Björn Wagener