Am Heiligen Abend 2020 lädt die Evangelische Kirche in Wittstock zu zwei evangelischen Gottesdiensten um 15 und 17 Uhr und zu einer katholischen Messe um 19 Uhr in die Marienkirche. Coronabedingt liegt die Obergrenze bei 150 Besuchern. Aus diesem Grund gibt es ein kostenloses Eintrittskartensystem. Eintrittskarten sind im evangelischen Gemeindebüro St.-Marien-Str.8 am Dienstag von 10 bis 12 und 14 bis 16 Uhr erhältlich.

„Das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes ist notwendig. Gemeindegesang ist in geschlossenen Räumen leider untersagt“, erklärte Pfarrer Hans-Christoph Schütt. Es gebe noch zwei weitere Möglichkeiten, Weihnachten Gottesdienst zu feiern. Auf der Homepage des Kirchenkreises werde eine Christvesper übertragen, in der viele verschiedene Akteure aus den Kirchengemeinden der Region mitwirken. Es predige Superintendent Matthias Puppe.

Die Marienkirche ist an Heiligabend der Ort für Gottesdienste in Wittstock Quelle: Christian Bark

Zudem besteht die Möglichkeit, einen von Pfarrer Schütt vorbereiteten kleinen Hausgottesdienst, in ausgedruckter Form im Gemeindebüro zu erhalten, der zu Hause gelesen werden kann. Auf Wunsch gebe es diesen auch per Post. Kontakt zum Gemeindebüro unter der Tel. 03394/433314.

Um 20 Uhr gemeinsam singen

Am Heiligen Abend findet zudem die Aktion „Der Hoffnung eine Stimme geben“ statt, wie Elke Mittelstädt vom Wittstocker Ortskirchenrat am Sonntag beim Adventsgottesdienst informierte. Um 20 Uhr könne jeder, der Lust hat, vor seine Tür treten und das Lied „Stille Nacht, heilige Nacht“ gesanglich oder instrumental anstimmen.

Die Corona-Krise ist laut Ulrike Pietrusky vom Christlichen Verein Junger Menschen (CVJM) auch eine Chance für die Christen. „Das stärkt die Ökumene“, sagte sie am Sonntag auch mit Blick auf die katholische Messe in der evangelischen Marienkirche.

Mehr unter: www.kirche-wittstock-ruppin.de/kirchenkreis.

