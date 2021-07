Alt Daber

“Und – schmeckt’s?“ Die Daumen gehen hoch: „Lecker!“ Immer wieder machen Pappteller mit saftigen Happen an kleinen Holzspießen im Publikum die Runde, während Oliver Sievers geduldig weiter Scheibchen vom Fleisch herunter schneidet. Es kommt nicht nur direkt vom Grill, sondern vom Grillweltmeister.

Genau diesen Titel trägt der Mann aus Bochum, der am Samstag im wahrsten Sinne des Wortes eine Kostprobe seines Könnens gibt. Beim Heide-Barbecue (BBQ)-Fest auf dem Daberturm-Ensemble in Alt Daber ist er der Stargast, der später auch Autogramme gibt.

Bestes Fleisch aus der Region

Zunächst aber steht er 45 Minuten lang am Gasgrill und zeigt, wie es geht, während er sein Tun

kommentiert und Fragen beantwortet. Roastbeef und Filet aus der Region kommen auf den Rost. „Roastbeef ist der längste Muskel im ganzen Rind – ein Stück Premium-Fleisch, ideal zum Kurzbraten“, sagt Sievers. Das Filet hingegen ist das „zarteste und edelste Fleisch“ vom Rind. Der Weltmeister reibt die guten Stücke zunächst mit Sonnenblumenöl ein, damit sie nicht am Rost kleben.

Die weitere Prozedur läuft ab wie am Schnürchen – Grill-Wissen inklusive: Der Profi würzt vorher. „Wer das nicht tut, hat bei Meisterschaften keine Chance – und ich habe einige gewonnen“, sagt Sievers. Es bringe viel Geschmack ins Fleisch. Zart und saftig wird es, wenn es nach dem Anbraten langsam gart. Die Steaks sollten nicht dicker als vier Zentimeter sein. Nur beim Anbraten bleibt der Deckel offen, beim Garen wird er geschlossen. Die Kerntemperatur sollte um die 55 Grad betragen.

Ganz ohne Grillzange

Unter seinen Händen wird das Fleisch langsam zum Leckerbissen. Und das ist wörtlich zu nehmen.

Denn der Profi benutzt keine Grillzange. Vielmehr streift er sich erst Baumwollhandschuhe über die Hände, darüber Gummihandschuhe. „So kann man das Fleisch am besten fühlen“, sagt der gelernte Tischler, der heute vom Grillen leben kann. Er gibt Kurse, macht Auftritte, schreibt Bücher, dient als Werbeträger.

Den Titel Grillweltmeister holt sich Sievers mit seinem Team „BBQ Wiesel“ 2017 in Irland. Dort müssen neun Gänge in zwei Tagen gegrillt werden. Im Jahr darauf werden die Grill-Enthusiasten um Sievers zum „World Food Champion“ gekürt – und das in den USA, dem Mutterland des BBQ. Gute Zutaten und die richtige Temperatur sind für ihn entscheidende Punkte, wenn es ums Grillen geht.

Warum nicht einfach Grillfest?

„Die Leute fragten uns, warum wir den Tag in Alt Daber nicht einfach Grillfest statt BBQ genannt

haben“, sagt Georgia Arndt, die Leiterin des Amtes für Kultur und Tourismus der Stadt Wittstock, als sie das Fest am Morgen gemeinsam mit ihrem Kollegen Sebastian Koschinski eröffnet. „Aber Barbecue ist mehr als nur grillen.“

So gibt es am Samstag in Alt Daber denn auch viele Stände mit regionalen Produkten, die direkt oder indirekt zum Thema passen: Wurst, Fleisch, Fisch, Likör, Eis, Grills und Zubehör, Gewürze, Marinaden, Tupperware, Feuerschalen, Bücher und Country-Outfits.

Dass auch Anbieter aus Mecklenburg dabei sind, ist für Georgia Arndt gelebte Verbundenheit mit den Nachbarn. Die Band „Fancy Country“ sorgt für Stimmung. Auch können Besucher die Ausstellung im Daberturm und der Miniaturpark besichtigen.

Fahrräder aus dem Fundbüro versteigert

Peggy Samusch, die in der Stadt das Fundbüro betreut, versteigert am Nachmittag Fahrräder und diverse Kleinigkeiten. Sie kämpft um jeden Cent – dennoch geht manches Rad für einen einzigen Euro weg.

Am Abend wird im Pavillon bis Mitternacht getanzt.

